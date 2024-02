Tată și fiu, pe frontul din Ucraina unul împotriva celuilalt: „Tată în teorie, în realitate era un nimeni” VIDEO

Războiul din Ucraina a adus față în față un fiu și un tată, luptând în tabere adverse. Oleksandr, unul dintre cei mai tineri și mai experimentați comandanți de Bradley, vehicul blindat furnizat de SUA Ucrainei, a povestit pentru postul ucrainean TSN din Ucraina cum a ajuns să lupte împotriva propriului tată, tanchist rus.

Oleksandr are 19 ani, dintre care jumătate i-a trăit în Rusia. S-a înrolat voluntar pe front, mai intâi la infanterie. Dar apoi, când a început contraofensiva ucraineană și a avut ocazia să lupte într-un vehicul de luptă M2 Bradley american a decis să rămână aici.

Recent, Oleksandr a primit un telefon de pe un număr necunoscut: „Fiule, vino la noi”. Era chiar tatăl lui Oleksandr, pe care nu l-a mai văzut din copilărie. „Tată în teorie, în realitate era un nimeni”, spune Oleksandr.

19-year-old Oleksandr, commander of M2 Bradley, faced his father who served in the occupier army's tank during the early days of the counter-offensive. pic.twitter.com/JRFpTq8m7o