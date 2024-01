Naţionalistul rus Igor Ghirkin, fost ofiţer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) implicat în organizarea anexării Crimeei şi a trupelor proruse din estul Ucrainei în 2014, devenit între timp opozant al puterii ruse şi blogger militar critic faţă de eşecurile armatei ruse pe frontul ucrainean, a fost condamnat joi, 25 ianuarie, la patru ani de închisoare de un tribunal din Moscova, relatează France Presse.

Judecătorul l-a considerat vinovat pentru ”apeluri publice în vederea comiterii de acţiuni extremiste” şi l-a condamnat să-şi ispăşească pedeapsa într-un penitenciar ”cu regim ordinar”.

”Eu servesc patria!”, a reacţionat Ghirkin din cuşca de sticlă rezervată acuzaţilor.

He was found guilty under the article "Calls to carry out extremist activities". pic.twitter.com/gl6kSwHfaH

⚡️ Igor Strelkov was sentenced to 4 years in prison

Zeci de susţinători ai săi, printre care şi soţia sa, au venit la audiere. Unii purtau simboluri patriotice ruseşti, uniforme militare de camuflaj, iar alţii sigle ale republicii separatiste proruse Doneţk din Ucraina.

Trei dintre aceşti susţinători ai opozantului naţionalist rus au fost reţinuţi de poliţie în faţa tribunalului după pronunţarea sentinţei. Unul dintre ei purta o pancartă pe care a scris: ”Libertate pentru Strelkov!”.

Detentions began outside the Moscow City Court, where Strelkov was sentenced. The police detained a young man who was holding a poster "Freedom for Strelkov!"

The police officer tore the poster out of his hands and crumpled it. pic.twitter.com/sSxrxaX76F