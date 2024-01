Mercenarii Wagner care au descoperit că FSB și Ministerul Apărării vând droguri soldaților ruși din Ucraina. Răspunsul Moscovei: a trimis trupele Spetsnaz să-i lichideze. "Luptăm până la moarte!" VIDEO

Coordonatorul proiectului jurnalistic rusesc independent Gulagu.net a făcut public un caz de corupție la nivel înalt cu un final kafkian.

Jurnalistul Vladimir Osechkin, șeful publicației online Gulagu.net, a relatat pe 18 ianuarie pe canalul de Telegram că "soldații PMC Wagner încadrați în Regimentul 331 Parașutiști de Gardă al Ministerului rus al Apărării, au transmis un mesaj video în care declară că în viitorul apropiat vor fi asaltați de SOBR și de forțele speciale ale Ministerului Apărării (n.r. - trupele Spetsnaz) din cauza operațiunii speciale pe care au efectuat-o pentru reținerea unor traficanți de droguri".

Mercenarii Wagner au descoperit o rețea uriașă, care se ocupa cu vinderea de droguri către soldații ruși din Ucraina, coordonată la nivel înalt de la Moscova, de Ministerul Apărării și FSB. "Mercenarii au prins un traficant, l-au pus să-i conducă la dealer și tot mai departe în sus pe lanțul de comandă", relatează Osechkin.

CAN'T MAKE THIS UP: Wagner PMC mercenaries uncovered a giant drug trafficking ring originating out of the Defense Ministry and the FSB in Moscow when they caught one of their own with drugs and had him lead them to the dealer, and so on, up the chain.

