Piloții de drone ucraineni au înregistrat mii de ore de material video din timpul atacurilor/ FOTO:X/@front_ukrainian

După mai bine de trei ani de război la scară largă, Ucraina nu mai este doar un front de luptă convențional, ci și un vast laborator digital al conflictului modern. Acum, Kievul intenționează să capitalizeze una dintre cele mai valoroase resurse acumulate în acest interval: cunoștințele de pe câmpul de luptă.

Ministrul Digitalizării, Mihailo Fedorov, a declarat pentru Reuters că Ucraina elaborează cu prudență o politică națională de partajare a acestor date, considerându-le un „atu” în relația cu partenerii occidentali.

„Cererea pentru astfel de date este extrem de mare. Dar în prezent ne concentrăm pe modul corect de a organiza acest proces. Ne formăm o politică clară, pentru că aceste informații sunt neprețuite”, a afirmat Fedorov.

Dincolo de valoarea tactică imediată, volumele impresionante de informații – înregistrări video de pe drone, date de recunoaștere și cartografieri ale operațiunilor – reprezintă o comoară pentru industria globală de apărare. În special pentru dezvoltarea de inteligență artificială cu aplicație militară, cum este cazul tehnologiilor de tip drone swarm, care presupun coordonarea autonomă a unor grupuri de drone în câmpul de luptă.

The feeling of elation when we hit a target is like no other. I'm honored and privileged to have been chosen to be one of the very few foreigners in Ukraine to be on an air defense team, hunting Russian ISR drones. This is the cutting edge of warfare...1/2 pic.twitter.com/PUwUEjIVUh — М'ясник (@UAMyasnyk) December 3, 2024

Un război în care fiecare pixel contează

Ucraina a devenit, în ultimii ani, unul dintre cele mai importante teatre de testare pentru tehnologii emergente. Piloții de drone ucraineni, înarmați adesea cu echipamente low-tech, au înregistrat mii de ore de material video din timpul atacurilor, furnizând o imagine unică asupra modului în care aceste dispozitive identifică, urmăresc și lovesc ținte rusești – de la blindate și artilerie, până la infanterie sau posturi de comandă.

În unele luni, se estimează că până la 70% din pierderile suferite de Rusia au fost cauzate de drone, transformând aceste aparate improvizate într-una dintre cele mai eficiente arme ale conflictului.

„Cred că între 80% și 90% din țintele rusești lovite pe front sunt astăzi atacate cu drone”, a precizat Fedorov.

Teste pentru viitorul războiului

Această acumulare de date are loc în paralel cu eforturile Ucrainei de a-și consolida parteneriatele în industria de apărare. În acest an, Kievul a lansat un program dedicat testării de prototipuri occidentale direct în zonele de conflict, oferind feedback producătorilor și deschizând calea spre colaborări pe termen lung.

Pe lângă testarea echipamentelor, Ucraina încurajează și achizițiile directe de armament de la companii locale, o inițiativă deschisă de Danemarca, care permite aliaților să susțină efortul de război ucrainean fără a-și epuiza propriile stocuri. Într-un pas suplimentar, autoritățile de la Kiev au anunțat recent un program prin care producătorii ucraineni de armament pot deschide facilități de producție în Danemarca, accelerând astfel transferul de tehnologie și cooperarea industrială.

În acest context, datele de război devin o monedă de schimb geopolitică. Nu doar în scopul obținerii de sprijin militar imediat, ci și pentru modelarea unei noi arhitecturi de apărare euro-atlantice, în care Ucraina dorește să joace un rol activ și durabil.

„Aceste date sunt una dintre cărțile noastre strategice în relația cu aliații – așa cum ne-au spus și partenerii noștri – pentru a construi o relație de tip câștig-câștig”, a conchis Fedorov.

