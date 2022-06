Australia a început să trimită Ucrainei vehiculele blindate șenilate M113AS4. Primele patru transportoare din cele 14 promise au fost livrate deja zilele trecute, transmite canalul Nexta, pe Twitter.

Transportoarele au fost încărcate săptămâna trecută într-un avion cargo ucrainean și transportate în Ucraina, ca parte a unui pachet de ajutor militar în valoare de 285 de milioane de dolari australieni.

Australia a mai promis vehicule mobile robuste Bushmaster, obuziere M777, precum și arme antitanc și sisteme aeriene fără pilot.

„Mergem mai departe, cum ar trebui să facem, pentru că ce se întâmplă în Ucraina ne privește pe toți. Este important ca lumea să fie solidară în sprijinul Ucrainei și împotriva agresiunii rusești îngrozitoare la care am asistat”, a declarat ministrul Apărării, Richard Marles, pentru 9 News.

Ucraina a primit deja și urmează să mai primească vechicule blindate M113 din mai multe țări: SUA, Danemarca, Țările de Jos, Portugalia și Lituania.

