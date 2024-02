Două transportoare blindate rusești explodează simultan. Momentul, surprins de o dronă VIDEO

Două transportoare blindate rusești au explodat simultan, după ce au călcat pe mine anti-tanc. Momentul a fost surprins de camera video de pe o dronă și publicat pe rețelele sociale. VIDEO

Cele două vehicule se aflau la o distanță de câteva zeci de metri unul de altul. Un clip video cu momentul a fost publicat pe rețeaua de socializare X de popularul cont Special Kherson Cat, care urmărește conflictul ruso-ucrainean, scrie G4Media.

Potrivit sursei citate, vehiculele au călcat pe mine TM-62, undeva în apropiere de Avdiivka.

Two Russian APCs simultaneously blown up by TM-62 anti-tank mines Avdiivka front pic.twitter.com/EQkENrJUaY