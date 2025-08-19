În timp ce Moscova lasă impresia că ar fi interesată de negocieri diplomatice, realitatea de pe frontul ucrainean sugerează o direcție cu totul diferită. Trupele rusești sunt în plin proces de redistribuire, iar ținta pare tot mai clară: Zaporojie.

Avertismentul vine chiar din partea comandantului suprem al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, care a declarat, într-un interviu acordat RBK-Ucraina, că Rusia pregătește o nouă ofensivă în sud-est, după ce a început să mute unități din regiunea Sumî către frontul de sud. Potrivit acestuia, forțele ruse își regândesc dispunerea în teren, concentrându-se pe două direcții strategice: Pokrovsk și Zaporojie.

„Acesta este al doilea front pe care inamicul intenționează să reia acțiunile ofensive active. Deocamdată, intensitatea confruntărilor în zonă este scăzută, dar planurile Kremlinului vizează un atac de amploare, planificat inițial încă de anul trecut”, a declarat Sîrski.

Generalul ucrainean amintește că ofensiva din regiunea Kursk din 2024 – una dintre cele mai ample reușite defensive ale Kievului – a zădărnicit o parte din aceste planuri. Însă Moscova nu a renunțat la obiectivul de a controla întreaga regiune Zaporijjea, cu scopul de a deschide un nou coridor terestru către Crimeea și de a destabiliza sudul Ucrainei.

Ads

De la diplomație la ofensivă: cum interpretează Kievul semnalele Moscovei

În timp ce Rusia continuă să lanseze mesaje ambigue privind disponibilitatea pentru dialog, analiștii militari ucraineni consideră că aceste semnale nu sunt decât o perdea de fum. Potrivit lui Oleksandr Kovalenko, expert al grupului „Rezistența Informațională”, eforturile diplomatice ale Moscovei sunt „strict decorative” și nu ascund altceva decât intenția de a câștiga timp pentru a pregăti un nou val de ofensivă.

„Kremlinul face apel la negocieri doar pentru a mima buna-credință. În realitate, condițiile pe care le propune – cum ar fi recunoașterea teritoriilor ocupate – nu sunt decât o strategie de legitimare a agresiunii. Linia frontului, nu masa tratativelor, spune adevărul despre intențiile reale ale Rusiei”, afirmă Kovalenko.

Tactici și repoziționări: ce indică mutările rusești

Analiștii de la Kiev urmăresc cu atenție manevrele trupelor rusești din regiunea Zaporojie. Potrivit acestora, în zona Novopavlivka – acolo unde acționează Armata a 5-a rusă – se observă o intensificare a activității, în special în jurul localității Temirivka, de unde o eventuală înaintare către Huleaipole ar pune o presiune suplimentară pe pozițiile defensive ucrainene.

Ads

Chiar dacă, deocamdată, acțiunile ruse au un caracter mai degrabă tactic, ele par să facă parte dintr-o pregătire strategică de durată. Lipsa unui front clar ofensiv nu înseamnă absența intenției – ci, dimpotrivă, acumularea forței pentru un moment favorabil.

În acest context, prezența rusă pe direcțiile Pokrovsk și Kostîantînivka nu poate fi diminuată, iar lipsa unor rezerve suficiente face ca orice redistribuire de trupe să fie riscantă pentru Moscova. Această constrângere, spun specialiștii, limitează opțiunile strategice ale Rusiei și împiedică replicarea ofensivei de amploare din 2022.

Capacitatea de reacție a Ucrainei

De cealaltă parte, Kievul continuă să își mențină linia defensivă și să își adapteze capacitățile de reacție. Potrivit lui Kovalenko, forțele ucrainene dispun în prezent de o infrastructură defensivă solidă și de un nivel de pregătire care, deși afectat de ritmul lung al conflictului, este capabil să răspundă eficient în fața unui nou val de atacuri.

Cu toate acestea, capacitatea Rusiei de a menține aproape 700.000 de militari în zona de luptă rămâne o provocare serioasă, chiar și în lipsa unui avantaj tehnic semnificativ. De altfel, resursele rusești sunt în scădere vizibilă – atât în ceea ce privește tehnica militară, cât și capacitatea logistică de a susține operațiuni majore.

Ads

„Lipsa de echipamente moderne, în special blindate și artilerie, forțează armata rusă să mizeze pe acțiuni locale, cu obiective limitate, și să evite ofensive de tip blitzkrieg, cum am văzut la începutul războiului”, subliniază Kovalenko.

Provocări și diversiunile de pe alte fronturi

În paralel cu aceste repoziționări, Ucraina avertizează asupra riscului unor provocări planificate de Rusia în timpul exercițiilor militare Zapad 2025, desfășurate în proximitatea graniței cu Belarus. Potrivit unor surse din cadrul Poliției de Frontieră, astfel de manevre ar putea avea un scop dublu: testarea capacităților defensive ale Ucrainei și distragerea atenției de la planurile din sud.

Totodată, în zona Kupiansk-Lîman, forțele ruse au încercat recent să forțeze râul Oskil pentru a deschide un cap de pod pe malul drept. Încercarea s-a soldat însă cu pierderi grele pentru armata rusă, care ar fi pierdut o parte semnificativă a unei divizii.

Ads