Războiul Moscovei se pregătește să treacă în al treilea an, iar eșecul armatei roșii este unul răsunător după ce nu a reușit să-și atingă obiectivele inițiale.

Acum, China se sperie, în sfârșit, de mutările Statelor Unite legate de sancțiunile împotriva celor care fac afaceri cu Rusia. Astfel, trei din cele mai mari 4 bănci din China au încetat să mai facă tranzacții cu instituțiile financiare din Rusia aflate pe lista de sancțiuni.

Această stopare vine după cel de-al 12-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei și a sancțiunilor secundare ale Statelor Unite, potrivit Business Insider.

Banca Industrială și Comercială a Chinei (locul 1 în China, cu active de 5,7 trilioane de dolari), China Construction Bank (locul 2, active de 5 trilioane de dolari) și Bank of China (locul 4, cu active de 4,2 trilioane de dolari) au oprit tranzacțiile de la începutul anului 2024, a declarat pentru Izvestia Alexey Poroshin, directorul general al companiei de investiții și consultanță First Group. Locul 3 îl ocupă Agricultural Bank of China, dar încă nu s-a alăturat celorlalte, în privința sancțiunilor.

În timp ce cele trei bănci chineze și-au informat clienții ruși despre mutare în ianuarie, problemele au început în decembrie - după ce Uniunea Europeană a impus al 12-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a spus Poroshin. În decembrie, SUA au autorizat, de asemenea, sancțiuni secundare care vizează instituțiile financiare care ajută Rusia să evite sancțiunile.

Băncile chineze întăresc verificările de conformitate cu întreprinderile rusești, deoarece se tem să nu fie prinse de regimul de sancțiuni din ce în ce mai restrictiv al Occidentului împotriva Rusiei din cauza invaziei sale în Ucraina.

Poroshin a declarat pentru Izvestia că băncile chineze nu sunt acum dispuse să facă afaceri cu firme sancționate, deoarece balanța comercială dintre SUA și China este mult mai mare decât cea a Chinei și Rusiei.

Occidentul a intensificat sancțiunile împotriva Rusiei, deoarece economia sa pare rezistentă chiar și la doi ani după ce invazia sa din Ucraina a declanșat restricții comerciale mari.

Acest lucru se datorează parțial pentru că Rusia și-a deturnat comerțul spre est, în special cu China și India.

În special, firmele rusești care tranzacționează la nivel internațional au devenit mai dependente de instituțiile chineze și de yuanul chinez, de când unele bănci ruse s-au retras din sistemul global de tranzacții financiare SWIFT.

Așadar, Occidentul încearcă acum să găsească o modalitate de a rupe economia Rusiei prin țintirea firmelor internaționale care încă fac afaceri cu țara.

Kremlinul a recunoscut probleme legate de tranzacțiile bancare chineze, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov afirmând la începutul acestei luni că autoritățile „lucrează” la abordarea acestora cu Beijingul.