Jens Stoltenberg îi contrazice pe Macron și pe Fico: NATO nu trimite trupe în Ucraina!

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat pentru Associated Press că alianța militară nu are de gând să trimită trupe de luptă în Ucraina. Reacția vine ca urmare a declarațiilor făcute recent de unii lideri europeni conform cărora unele țări occidentale ar putea lua în calcul să trimită militari în țara devastată de război.

Jens Stoltenberg a declarat pentru The Associated Press că „aliații NATO oferă Ucrainei un sprijin fără precedent. Am făcut acest lucru încă din 2014 și ne-am intensificat după invazia la scară largă. Dar nu există planuri pentru trupe de luptă NATO pe teren în Ucraina".

Mai mulţi membri ai NATO şi Uniunii Europene iau în considerare trimiterea de soldaţi în Ucraina pe o bază bilaterală, a declarat luni prim-ministrul slovac Robert Fico, citat de Reuters.

Fico, care se opune de mult timp livrărilor militare către Ucraina şi a adoptat o poziţie considerată de unii critici drept prorusă, nu a oferit detalii, iar alţi lideri europeni nu au comentat deocamdată remarcile sale.

El s-a exprimat înaintea unei întâlniri a liderilor europeni la Paris la care urmează să participe şi el în cursul zilei de luni.

"Mă voi limita să spun că aceste teze (în pregătirea reuniunii de la Paris - n.r.) implică faptul că un număr de state membre ale NATO şi UE iau în considerare că îşi vor trimite trupe în Ucraina pe o bază bilaterală", a declarat Fico într-un briefing televizat în urma unei reuniuni a consiliului de securitate al Slovaciei.

"Nu pot spune în ce scop şi ce ar trebui să facă acolo", a spus el, adăugând că Slovacia, membră a UE şi NATO, nu va trimite soldaţi în Ucraina.

Fico a mai spus că el vede un risc de amplă escaladare a conflictului din Ucraina şi că nu pot fi dezvăluite publicului informaţii suplimentare.

Și preşedintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat luni că trimiterea de trupe occidentale pe teren în Ucraina nu ar trebui "exclusă" în viitor, considerând totuşi că, în această etapă, "nu există un consens" pentru această ipoteză, transmite AFP.

"Nu există astăzi un consens pentru a trimite în mod oficial, asumat şi aprobat, trupe terestre. Dar în dinamică, nimic nu trebuie exclus. Vom face tot ce este necesar pentru a ne asigura că Rusia nu poate câştiga acest război", a explicat preşedintele francez la finalul unei conferinţe internaţionale în sprijinul Ucrainei.