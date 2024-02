Artileria Ucrainei a rămas fără muniții: ”Am găsit o metodă care crește precizia cu 250%” VIDEO

Ucraina trece prin momente dificile în războiul contra lui Putin din cauza lipsei de muniții ca urmare a blocării ajutorului militar al Statelor Unite și al UE. Artileria și-a redus atacurile, dar trupele ucrainene au găsit o metodă inteligentă de a face față situației, prin folosirea pe scară largă a atacurilor cu drone, ”care au o precizie de 250%”.

Armata Ucrainei pune acum accent pe precizie și pe stăpânirea tehnologiei avansate. Puterea de foc rusă copleșește armata Ucrainei în timp ce ajutorul său militar scade, din pricina blocajelor venite din partea aliaților, potrivit Business Insider.

Lipsa de muniție a Ucrainei le-a lăsat trupelor sale alte opțiuni, concentrându-se mai mult pe precizie cu ajutorul dronelor, care sunt mult mai eficiente decât obuzele. Folosirea dronelor alături de artilerie ”crește precizia cu 250%”, a declarat un artilerist care luptă la marginea localității Avdiivka, pe front.

"Din cauza deficitului constant de obuze, suntem forțați să învățăm să tragem mai bine decât normal. Și am învățat", a spus soldatul.

Dronele au devenit un element esențial al artileriei pentru ambele armate din Ucraina. Acţionează ca un observator înainte pentru a găsi ţinte, cum ar fi vehicule blindate sau poziţii săpate şi pentru a ajusta scopul primei runde, astfel încât cele ulterioare să aterizeze direct împotriva lor; de asemenea, economisesc proiectile, oferindu-le comandanților o vedere asupra pagubelor pentru a ști dacă sunt necesare mai multe obuze.

În timp ce armata ucraineană așteaptă mai multe finanțări din Occident, a decis să-și mărească producția de obuze fără a dezvălui rezultatul.

Forța de a conserva cât mai multă muniție vine după ce generalul de vârf al Ucrainei, Valeri Zalujnîi, a declarat că armata trebuie să stăpânească tehnologia de care dispune și să se orienteze către restructurarea apărării.

„Poate că prioritatea numărul unu aici este stăpânirea unui întreg arsenal de vehicule fără pilot (relativ) ieftine, moderne și extrem de eficiente, și alte mijloace tehnologice”, a scris Zalujni, care acum așteaptă concedierea, într-o analiză pentru CNN.

Lupta Ucrainei a depins de finanțarea puterilor occidentale, dar ajutorul militar critic din partea SUA este în prezent blocat în Congres.

"În medie, tragem 15 obuze pe zi. Dar au fost zile când am făcut mai mult de 100 de trageri sau nu am făcut deloc", a spus un soldat ucrainean. „Acum ostilitățile s-au intensificat în direcția noastră, dar avem la fel de puține obuze cât am avut înainte”.

Acum, care se confruntă cu lipsa de obuze, forțele armate ucrainene nu pot trage mai mult de 2.000 de obuze pe zi, o fracțiune din capacitatea Rusiei.

Armata rusă a reușit să-și reaprovizioneze efectiv trupele datorită avantajelor sale semnificative în industrie, resurse materiale și forță de muncă, precum și transporturi uriașe din Coreea de Nord. Deși se confruntă și cu victime semnificative, Rusia își poate continua campania ofensivă deoarece poate produce 100 de tancuri pe lună.