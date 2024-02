Oficial ucrainean: Nu erau prizonieri în avionul prăbușit la Belgorod. Aeronava, doborâtă de o rachetă Patriot

Secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, Alexei Danilov, a declarat că nu existau prizonieri de război ucraineni în avionul Il-76 care s-a prăbușit lângă Belgorod, transmite BBC.

“Dacă prizonierii noștri erau acolo – pot să vă spun cu siguranță: nu”, a declarat Danilov într-un interviu acordat publicației Babel, conform BBC. Potrivit acestuia, dacă ar fi existat prizonieri de război la bordul avionului Il-76, ar fi existat mai mult „material biologic” la locul prăbușirii.

