Alertă în Ucraina: peste 20.000 de paraşutişti ruși participă la asaltul asupra unui important oraș. Kremlinul vrea să cucerească zona până pe 9 mai FOTO

Un contingent alcătuit din 20.000 până la 25.000 de militari ruşi din trupele de paraşutişti participă la asaltul asupra oraşului Ceasiv Iar, în provincia Doneţk din estul Ucrainei, localitate devenită principala ţintă a acţiunilor ofensive ruseşti pe acest sector al frontului.

"Între 20.000 şi 25.000 de soldaţi ruşi încearcă să ia cu asalt Ceasiv Iar şi localităţile din împrejurimi", trupe care fac parte din Regimentul 217 de Paraşutişti şi Divizia 98 Aeropurtată, a declarat televiziunii publice ucrainene purtătorul de cuvânt al Grupului Operativ-Strategic Hortiţia al armatei ucrainene, Nazar Voloşin. Acesta a negat că trupele ruse ar fi reuşit să intre în oraş şi a susţinut că situaţia acolo se află "sub control", deşi este "dificilă" şi poziţiile trupelor ucrainene sunt sub atacul constant al trupelor ruse.

Comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a declarat pe 14 aprilie că armata rusă şi-a fixat ca obiectiv să cucerească Ceasiv Iar înainte de 9 mai, când Rusia aniversează victoria împotriva Germaniei naziste.

Bloggeri militari atât ruşi, cât şi ucraineni au relatat în ultimele zile despre înaintări ale trupelor ruse către Ceasiv Iar. Unii dintre aceşti bloggeri afirmă că se dau lupte inclusiv în interiorul oraşului, ceea ce armata ucraineană a dezminţit în mod repetat.

Oraşul Ceasiv Iar este situat într-o zonă înaltă, iar ocuparea acestuia le-ar permite trupelor ruse să-şi continue înaintarea spre ultimele oraşe controlate de armata ucraineană în Donbas, respectiv Kostiantînivka, Kramatorsk şi Sloviansk.

De când a capturat, în februarie, oraşul redută Avdiivka, armata rusă şi-a continuat înaintarea pe frontul din estul Ucrainei, profitând de superioritatea sa în efective şi artilerie.

Tot luni, canalul de Telegram "DeepState", apropiat armatei ucrainene, a anunţat că partea de sud a satului Ocheretine, de asemenea în provincia Doneţk, la circa 20 de kilometri de Avdiivka, a fost ocupat de trupele ruse.

În acest timp, armata rusă a revendicat ocuparea satului Novomikhailivka, situat la circa 30 de kilometri sud-vest de capitala regională Doneţk.

Purtătorul de cuvânt al serviciului militar de informaţii ucrainean, Andrii Iusov, crede că Rusia se concentrează acum pe capturarea completă a întregului Donbas, regiunea care cuprinde provinciile Doneţk şi Lugansk. Armata rusă atacă acolo pe trei direcţii, la vest de Avdiivka, pe direcţia Kupiansk-Liman şi la vest de Bahmut. În plus, adaugă Andrii Iusov, trupele ruse presează în sud la Robotine, satul recucerit de trupele ucrainene în contraofensiva în general ratată din vara trecută.

