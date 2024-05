Ucraina poate ataca teritoriul rus cu armele primite din Polonia, susține un înalt oficial de la Varșovia. Reacția Kremlinului

Ucraina este liberă să folosească cum doreşte împotriva teritoriului rus armele pe care i le oferă Polonia, a confirmat miercuri, 29 mai, Cezary Tomczyk, vice-ministrul Apărării din această țară.

Tomczyk le-a cerut și celorlalte state ce furnizează ajutor militar Kievului în războiul cu Rusia să procedeze la fel, transmite agenţia EFE.

"Ucraina are dreptul să lupte şi să se apere cum consideră de cuviinţă", a declarat oficialul polonez la o emisiune radiofonică, în plină controversă asupra posibilităţii folosirii de către Ucraina a armelor occidentale pentru atacuri în interiorul Rusiei.

"Nu există restricţii asupra folosirii armelor poloneze pe care le-am trimis" Ucrainei, a insistat vice-ministrul Cezary Tomczyk, care a îndemnat "ţările occidentale să ridice restricţiile" la acest capitol, deşi el a admis că aceasta este o chestiune "complexă" ce poate crea "diverse probleme".

Kremlinul este la curent cu declarația dată de vice-ministrul Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, a anunțat, pe X, agenția rusă de presă Tass. "Am văzut declarația, dar acest lucru a fost oricum destul de evident chiar și înainte de asta, nu existau secrete în acest sens", a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

The Kremlin is aware of Polish Deputy Defense Minister Cezary Tomczyk's statement that Warsaw allowed Kiev to use the weapons it supplied to attack Russian facilities, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov told reporters:https://t.co/360oTU2lO9 pic.twitter.com/7w1hRmwApx