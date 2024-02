Dubla mutare a lui Zelenski care îi ia fața lui Putin: Mișcarea care poate dărâma Rusia

Războiul lui Putin va trece în curând în al 3-lea an, fără ca Moscova să își atingă principalele obiective de a subjuga Ucraina și de a-și instaura un guvern marionetă la Kiev. Acum mutarea dublă a lui Volodimir Zelenski de a încheia acorduri de securitate cu Germania și Franța, îi ia fața liderului de la Kremlin, care se află într-o izolare internațională. Această mișcare a Ucrainei, care presupune asistență militară susținută din partea Berlinului și Parisului, ar putea dărâma Rusia.

Zelenski a semnat acorduri de securitate cu cancelarul Olaf Scholz al Germaniei și cu președintele Emmanuel Macron al Franței în timpul vizitelor sale în capitalele celor doi lideri, înainte de apariția așteptată la Conferința de Securitate de la München de sâmbătă, potrivit The New York Times.

Liderii europeni s-au luptat să ofere mai mult sprijin Ucrainei pe fondul îngrijorării crescânde că un pachet de ajutor de 60 de miliarde de dolari al Statelor Unite, care a trecut de Senat, ar putea fi încă stopat de republicanii din Camera Reprezentanților.

Acordurile de securitate se numără printre un șir de astfel de angajamente promise de toți membrii Grupului celor 7 și de alte câteva țări față de Ucraina la o întâlnire a aliaților NATO de la Vilnius, Lituania, anul trecut, o mișcare văzută ca o încercare de a compensa reticența lor de a aduce Kievul rapid în alianță.

Acordurile sunt menite să ofere Ucrainei suficientă asistență de securitate pentru a descuraja alte agresiuni ruse – inclusiv livrările de arme cheie, pregătirea trupelor și partajarea informațiilor – și să consolideze stabilitatea financiară a Ucrainei și să o ajute să efectueze revizuiri politice și economice.

Pavlo Klimkin, un fost ministru de externe ucrainean, a spus că acordurile de securitate promise de membrii G-7 au fost cele mai bune pe care le-a realizat țara sa de la obținerea independenței în 1991. Dar el a remarcat că aceștia nu își angajează aliații să lupte în numele Ucrainei, ci în schimb se angajează doar să ajute Ucraina în cazul unei agresiuni viitoare.

Europa a sprijinit Ucraina mai mult decât SUA în ultimul timp

Prin aceste acorduri, a spus domnul Klimkin, aliații Ucrainei „vor oferi ceea ce pot și când pot, ceea ce este fundamental diferit de a oferi ceea ce este necesar și când este necesar”. „Totul din aceste acorduri va fi livrat pe baza unor decizii politice”, a adăugat el.

Ucraina are, de asemenea, mare nevoie de muniție, în special de obuze de artilerie, înainte de ceea ce experții în securitate spun că ar putea fi un an critic pentru lupta sa împotriva Rusiei. Ucraina are nevoie de o „salvare pentru muniție”, a spus Thomas Kleine-Brockhoff, analist la German Marshall Fund din Berlin.

„Zelenski știe cine sunt cei mai importanți aliați ai săi acum – Scholz și Macron – dar ambii trebuie să facă următorul pas”, a spus domnul Kleine-Brockhoff. „Europenii stau în fața unei bifurcări în drum: când și dacă Statele Unite cade pe margine ca sprijin financiar, pot ei să facă un pas în plus?”

Din octombrie, țările și instituțiile Uniunii Europene au alocat aproape 5 miliarde de dolari în ajutor militar, financiar și umanitar Ucrainei - de peste trei ori mai mult decât au avut Statele Unite în aceeași perioadă, potrivit Institutului Kiel pentru Economia Mondială. Ajutorul total alocat de bloc l-a depășit pe cel al Statelor Unite din august.

În această lună, liderii Uniunii Europene au promis 50 de miliarde de euro, aproximativ 54 de miliarde de dolari, ca ajutor nou pentru Ucraina. Totuși, pentru a înlocui pe deplin asistența militară americană în acest an, conform evaluării Institutului Kiel, Europa ar trebui să „dubleze nivelul și ritmul actual de asistență pentru arme”.

Cancelarul Scholz a fost clar că, chiar dacă Europa își intensifică eforturile, poate fi imposibil să susțină campania militară a Ucrainei fără sprijinul american. În noiembrie, Berlinul a anunțat că își va dubla sprijinul la 8,5 miliarde de dolari în 2024.