Ucraineanul care i-a ajutat pe ruși să lovească o pizzerie din Kramatorsk a fost condamnat la închisoare pe viață. 13 oameni au murit, printre care și o scriitoare

Un ucrainean care a ajutat Rusia să direcţioneze un atac cu rachete asupra unei pizzerii din oraşul Kramatorsk, situat în estul ţării, în iunie anul trecut, a fost condamnat la închisoare pe viaţă, relatează The Guardian.

Treisprezece persoane, inclusiv romanciera şi poeta Victoria Amelina, au fost ucise când o rachetă balistică rusă a aruncat în aer popularul restaurant Ria Pizza, în seara zilei de 27 iunie 2023.

"Un rezident local a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru că a ghidat atacul cu rachete al ocupanţilor asupra pizzeriei din Kramatorsk", a anunţat joi Biroul Procurorului General al Ucrainei. Acesta a precizat că bărbatul a fost recrutat pentru a îndeplini această sarcină de către un ofiţer de informaţii din partea controlată de Rusia în regiunea Doneţk (est), care i-a cerut să adune informaţii despre restaurant.

"Condamnatul a fost de acord cu oferta care i s-a făcut. În centrul oraşului, el a observat în parcare maşini cu numere de înmatriculare militare şi militari în restaurant", menţionează comunicatul.

⚡️Traitor who corrected russian missile strike on a cafe in the center of Kramatorsk was sentenced to life imprisonment, – The SSU.

The perpetrator was a local resident who had been recruited by russian military intelligence before the full-scale invasion.

On that day, 13 local… pic.twitter.com/7KdGgnZ3uN