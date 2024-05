Uniunea Europeană analizează un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Decizia grea pe care trebuie s-o ia Bruxelles-ul

Uniunea Europeană continuă să sancţioneze Rusia la peste doi ani după invazia din Ucraina, iar ambasadorii Celor 27 se reunesc miercuri seară, 8 mai, la Bruxelles, pentru a discuta despre un nou pachet de sancţiuni, al 14-lea de la începutul războiului, relatează RFI.

Noutatea este că cei 27 vizează de această dată gazele naturale lichefiate (GNL) din Rusia.

Acesta este unul dintre "unghiurile moarte" ale reacţiei europene împotriva războiului din Ucraina.

Spre deosebire de alte materii prime, GNL pot fi importate în continuare din Rusia de către statele membre UE.

Cei 27 depind puternic de Moscova în privinţa gazelor naturale.

Înainte de război, 40% din importuri proveneau din Rusia.

Această cotă a scăzut la 15%, un nivel în continuare important.

În vederea evitării GNL ruse este necesară o diversificare a aprovizionării.

"Este un proces lung şi costisitor, care necesită investiţii în infrastructuri", recunoaște Bruxellesul.

Acesta este motivul pentru care nu se pune problema unei interziceri totale a importurilor de GNL.

Ambasadorii UE discută miercuri, 8 mai, la Bruxelles interzicerea reexportării.

UE este un centru de export al gazelor naturale lichefiate ruseşti, unde sunt încărcate pe nave şi trimise în alte ţări, mai ales în Asia.

Fără acest "hub" european, Moscova este nevoită să-şi refacă planurile şi să folosească altă rută - la Marea Arctică -, mult mai costisitoare şi care ridică numeroase probleme logistice.

European Union countries intend to agree the 14th package of sanctions against Russia by July, EUobsever reported citing a draft of the respective document:https://t.co/E03zhVZWiy pic.twitter.com/P8YYbW09Vy