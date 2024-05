Fostul șef al armatei ucrainene, demis oficial din serviciul militar. Ce sarcină i-a dat Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat joi, 9 mai, un decret prin care l-a revocat pe fostul șef al armatei, Valeri Zalujnîi, din serviciul militar.

Decizia a fost luată din cauza ”stării sale de sănătate.”

De asemenea, liderul de la Kiev a mai semnat un decret prin care îl numeşte pe Zalujnîi în funcţia de ambasador în Regatul Unit, aliat-cheie al Kievului în războiul său împotriva Rusiei, potrivit președinției ucrainene.

⚡️ Former AFU chief Valerii Zaluzhnyi has been officially dismissed from military service and appointed as the Ukrainian ambassador to the UK

According to Volodymyr Zelenskyy's decree, Zaluzhnyi was dismissed due to his health condition. At the same time, he retains the right to