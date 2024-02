Ucraina a scufundat încă un vas rusesc de război. Filmarea arată că nava de luptă a fost lovită de cel puțin două drone marine VIDEO

Ministerul ucrainean al Apărării a distribuit joi, 1 februarie, imagini ale unui atac al USV împotriva corvetei rusești „Ivanovets” (Proiectul 12411) în apropierea peninsulei Crimeea ocupată de ruși.

Corveta rusă a fost lovită de cel puțin două, posibil trei USV-uri ucrainene. "Vedeți clar o gaură deschisă la mijlocul navei de la USV-ul precedent, când un alt USV lovește Ivanovets.

Explozia spectaculoasă din final marchează și sfârșitul navei", descrie imaginile bloggerul militar german Tendar.

The Ukrainian Ministry of Defense released absolutely spectacular footages of an USV attack against Russian corvette “Ivanovets” (Project 12411) near the Russian-occupied peninsula of Crimea.

The Russian corvette got hit by at least two possibly three Ukrainian USVs. You clearly… pic.twitter.com/FfcFwdWGfL