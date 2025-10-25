Cine este omul care l-a determinat pe Trump să-și schimbe poziția față de Putin

După luni întregi de ezitări, în care a sperat că poate încheia războiul din Ucraina printr-un acord direct cu Vladimir Putin, președintele american Donald Trump a făcut o schimbare radicală de direcție. A anulat summitul de pace de la Budapesta și a anunțat primele sancțiuni directe împotriva Rusiei din actualul său mandat.

„A sosit momentul”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Potrivit unui amplu material publicat de Bloomberg, această cotitură ar fi fost determinată în mare parte de secretarul de stat Marco Rubio, un vechi critic al Kremlinului, care l-a convins pe președinte că Moscova nu are nicio intenție reală de compromis.

Rubio, omul care a schimbat calculul Casei Albe

Surse americane și europene citate de Bloomberg susțin că Rubio a ajuns la concluzia că Rusia doar câștigă timp, reluând aceleași tactici de tergiversare în negocierile de încetare a focului. După o discuție telefonică tensionată cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, șeful diplomației americane a anulat întâlnirea față în față planificată inițial.

Ads

Influența lui Rubio în echipa de securitate a președintelui s-a extins considerabil în ultimele luni. Pe lângă dosarul rusesc, el coordonează temporar și politica americană față de Venezuela, impunând un ton mai ferm în relațiile externe. Această abordare contrastează cu cea a lui Steve Witkoff, vechi prieten al lui Trump și emisar special, care pleda pentru o linie mai conciliantă față de Moscova.

Divergențe la vârful administrației

Oficial, Casa Albă neagă că Rubio ar fi influențat decizia președintelui. „Donald Trump își definește singur direcția de politică externă. Secretarul de stat Rubio și emisarul Witkoff lucrează împreună pentru a pune în practică viziunea America First”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna Kelly.

Totuși, surse diplomatice afirmă că primele contacte directe ale lui Witkoff cu reprezentanți ruși, înaintea summitului din Alaska, au generat confuzie și impresia eronată că Kremlinul ar fi dispus la concesii.

Ads

La acel summit, atmosfera a fost tensionată: Putin a insistat ca Ucraina să accepte discuții despre cedarea unor teritorii, fapt care l-a iritat profund pe Trump și aproape l-a determinat să părăsească întâlnirea.

De această dată, pregătirile pentru un nou summit au fost gestionate de Rubio, însă discuțiile cu Lavrov, desfășurate luni prin telefon, nu au adus niciun progres concret.

Washingtonul schimbă tonul

Miercuri, administrația americană a anunțat sancțiuni împotriva „Rosneft” și „Lukoil”, două dintre cele mai mari companii petroliere rusești.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, conversația pare promițătoare, dar apoi nu se întâmplă nimic. E momentul să acționăm”, a spus Trump jurnaliștilor, lăsând totuși deschisă posibilitatea unei noi întâlniri.

În același timp, Rubio a declarat, înainte de a pleca într-un turneu diplomatic în Orientul Mijlociu și Asia: „Suntem mereu pregătiți pentru dialog, dar doar dacă acesta aduce rezultate reale. Președintele a spus clar de luni întregi că, dacă negocierile stagnează, vom fi nevoiți să acționăm. Ziua aceea a sosit”,

Ads

Rusia, luată prin surprindere

În tabăra cealaltă, reacțiile au fost contradictorii. Potrivit surselor Bloomberg, Kremlinul ar fi fost convins, după ultima conversație telefonică dintre Trump și Putin, că Washingtonul va accepta cererea Rusiei privind cedarea restului regiunii Donbas.

Însă, imediat după întrevederea cu Volodimir Zelenski, Trump a reafirmat că sprijină doar un armistițiu pe actuala linie a frontului, lucru pe care Moscova l-a respins categoric.

Moscova vorbește despre „un acord aproape gata”

Într-un interviu acordat CNN, Kirill Dmitriev, emisarul special al Kremlinului, a susținut că Rusia, SUA și Ucraina sunt „aproape de o soluție diplomatică” și că discuțiile continuă la Washington. Oficialul rus a insistat că Moscova „nu vrea doar un armistițiu, ci o reglementare finală a conflictului”.

Afirmațiile sale vin în contextul în care Uniunea Europeană și Kievul lucrează, împreună cu Washingtonul, la o propunere comună privind încetarea focului pe actuala linie de contact.

Ads

„Este un pas important din partea președintelui Zelenski. Dacă în trecut cerea retragerea totală a Rusiei, acum recunoaște realitatea de pe teren. Cred că suntem destul de aproape de o soluție negociată”, a spus Dmitriev.

Surse citate de CNN susțin că recentele bombardamente rusești asupra unui grădinițe din Harkov ar fi fost „ultima picătură” care l-a determinat pe Trump să își piardă răbdarea și să renunțe la strategia de dialog.

Deocamdată, summitul planificat la Budapesta este suspendat, iar relațiile dintre Washington și Moscova se află într-un punct de incertitudine.

„Este clar că Trump a trecut de la speranța unei înțelegeri la realpolitik”, comentează experții de la Consiliul pentru Relații Externe. „Rubio a impus o disciplină mai clară în politica față de Rusia, iar Casa Albă pare să fi învățat lecția Alaska”.

Ads