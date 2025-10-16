Putin pregătește mobilizarea a două milioane de rezerviști. Rusia schimbă legea pentru un război „fără sfârșit”

Vladimir Putin are nevoie de mai mulți soldați pe frontul din Ucraina/FOTO:X@WarMonitor

Rusia pregătește o modificare legislativă care i-ar permite preşedintelui Vladimir Putin să convoace până la două milioane de rezervişti — o măsură care, spun analiştii, ar putea transforma rezervele umane ale Federaţiei într-o imensă „carne de tun” pentru continuarea ofensivei în Ucraina.

De la declanşarea conflictului, pierderile militare ale Rusiei au crescut vertiginos, trecând, potrivit unor estimări, praguri dramatice care reflectă un război de uzură: soldaţi ucişi sau răniţi atât de grav încât nu mai pot lupta. În acest context, Moscova ar intenţiona să schimbe legea care, până acum, permitea convocarea rezerviştilor doar în situaţii de război declarat sau sub regim de mobilizare — situaţii pe care Kremlinul le evită, preferând formula „operaţiune militară specială”.

Un proiect de modificare, aşteptat să primească sprijinul Dumei, ar autoriza chemarea în serviciu a rezerviştilor şi în perioade de pace, justificarea oficială fiind aceea că forţele ruse poartă „operaţiuni militare de anvergură” — terminologie care, însă, nu echivalează legal cu declaraţia de război. Parlamentarii care susţin iniţiativa subliniază că cele două milioane de rezervişti reprezintă „profesionişti în domeniul lor”, dar până acum nu au fost folosiţi pe scară largă, scrie The Sun.

Ads

Analiza unor surse din media occidentală şi a unor analişti militari relevă faptul că, dacă modificarea va intra în vigoare, Kremlinul nu se va feri să trimită pe front sute de mii, chiar milioane de oameni — o operaţiune care ar urma logica masivă, sovietică, a sacrificiului colectiv în numele obiectivelor strategice.

În plus, controversele legate de moralitatea şi legitimitatea unei astfel de mobilizări sunt amplificate de acuzaţii şi percepţii ale populaţiei ruse: o sursă ucraineană citată de presă susţine că pentru Putin viaţa cetăţeanului contează mai puţin decât menţinerea puterii personale, iar frica şi resemnarea majorităţii populaţiei fac dificilă apariţia unei opoziţii interne eficiente.

Pe de altă parte, în plan extern, Statele Unite şi alte capitale urmăresc cu atenţie evoluţiile: preşedintele Donald Trump a lăsat deschisă posibilitatea trimiterii către Ucraina a rachetelor de croazieră Tomahawk, admițând că ar fi „un nou pas de agresiune” — o formulare ce recunoaşte potenţialul escaladant al deciziei. Trump a spus public că ar putea folosi această opţiune pentru a forţa un punct de negociere, întrebând retoric dacă Moscova şi-ar dori rachete cu rază lungă de acţiune orientate înspre teritoriul său.

Ads

Trump: Putin trebuie „să facă ceva” pentru a încheia războiul

Președintele rus Vladimir Putin ar trebui „să facă ceva” pentru a opri războiul din Ucraina, care devine un eșec costisitor pentru Moscova, a declarat marți președintele american Donald Trump, potrivit Kyiv Independent.

Vorbind la o conferință de presă comună cu președintele Argentinei, Javier Milei, Trump a declarat că Putin „ar fi trebuit să câștige războiul într-o săptămână”, or invazia sa la scară largă intră acum în al patrulea an. Rusia „a pierdut un milion și jumătate de soldați”, uciși și răniți, în acest război „oribil”, care „îl face pe (Putin) să arate foarte rău”, a subliniat liderul SUA.

Potrivit estimărilor serviciilor secrete occidentale, cifra reală ar fi în jurul a un milion de soldați, care au fost uciși și răniți de la începutul războiului.

O investigație comună a publicației ruse Mediazona și a serviciului rus al BBC a identificat peste 135.000 de soldați ruși care au murit pe câmpul de luptă până în octombrie 2025.

Ads

„Cine ar fi crezut că ar fi fost posibil ca Ucraina să se lupte cu Rusia vreme de patru ani până la un impas?”, a spus Trump.

În acest context, Putin ar trebui să facă ceva să încheie acest război, mai ales că Rusia suferă vizibil și din punct de vedere economic.

„Sunt cozi lungi la benzinării în Rusia chiar acum…“

„Sunt cozi lungi la benzinării în Rusia chiar acum... dintr-o dată economia lui se va prăbuși și aș vrea să-i fie bine. Adică, am avut o relație foarte bună cu Vladimir Putin, dar el pur și simplu nu vrea să pună capăt războiului.”

Remarcile președintelui american cu câteva zile înainte de întrevederea acestuia, la Casa Albă, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe 17 octombrie. Trump a prezentat întâlnirea precizând că Zelenski „vrea arme, ar vrea să obțină Tomahawk, toți ceilalți vor lucruri”, a spus el dând de înțeles că ajutorul militar va fi un subiect central al discuțiilor de vineri.

Ads

Reacția Moscovei

Moscova a reacţionat imediat: purtătorul de cuvânt al Kremlinului a calificat ideea ca fiind de „extremă îngrijorare”, iar figuri din cercurile pro-Kremlin au avertizat că furnizarea unor astfel de rachete de către SUA ar putea rupe definitiv relaţiile dintre Washington şi Moscova şi ar putea duce la o escaladare suplimentară.

Între timp, administraţia americană a intensificat cooperarea de intelligence cu forţele ucrainene, pentru a le ajuta să ţintească infrastructura energetică şi logistica militară rusă — un efort menit să slăbească capacitatea de război a Rusiei fără a implica trupe terestre occidentale. Oficialii ucraineni, inclusiv preşedintele Volodimir Zelenski, văd în Tomahawkuri un instrument capabil să afecteze serios liniile de aprovizionare şi facilităţile de producţie a armamentului din adâncul teritoriului controlat de Rusia. Chiar şi un lot limitat, de ordinul zecilor de rachete, ar putea, spun analiştii militari, să completeze arsenalul ucrainean în atacuri complexe şi coordonate.

Ads

Răspunsul Kremlinului a fost şi el vocal: unii oficiali au sugerat că nu s-ar putea garanta că rachetele nu ar purta încărcătură nucleară — declaraţie menită să amplifice gravitatea oricărei eventuale tranşări a furnizării de armament greu către Ucraina.

În această ecuaţie, pe de o parte se află o posibilă decizie a Moscovei de a rostogoli în război resurse umane masive; pe de alta, gesturi americane ce ar putea schimba radical capacităţile Kievului, dar şi linia de comunicare şi confruntare directă dintre marile puteri. Pe fondul acestor tensiuni, perspectivele rămân sumbre: dacă mobilizarea extinsă se va materializa, costul uman al conflictului se va adânci; dacă Tomahawk-urile vor fi livrate, riscul unui nou ciclu de escaladare va creşte, spun analiștii.

Ads