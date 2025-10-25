„Putin rămâne fără bani, armată și idei” - Avertismentul secretarului general al NATO, Mark Rutte

Mark Rutte, secretarul general al NATO FOTO X/@PeterMiltenburg

Rusia se află într-un punct de stagnare pe frontul din Ucraina, iar costurile umane și economice ale războiului devin tot mai greu de susținut. Declarația aparține secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a afirmat că președintele rus Vladimir Putin „rămâne fără bani, trupe și idei”.

Afirmațiile au fost făcute la Londra, în cadrul unei conferințe de presă susținute după reuniunea „Coaliției celor dispuși” – formatul de consultare între statele occidentale care sprijină Ucraina cu arme și echipamente militare.

„Putin aproape că nu mai înaintează pe câmpul de luptă, iar acolo unde reușește câteva câștiguri minore, acestea sunt plătite cu pierderi enorme. Realitatea este simplă: lui Putin îi lipsesc banii, armata și ideile”, a spus Rutte, citat de agențiile internaționale.

Potrivit oficialului NATO, noile sancțiuni americane împotriva marilor companii petroliere ruse vor priva Moscova de venituri esențiale și vor amplifica presiunea economică asupra Kremlinului, „forțându-l să caute o cale către negocieri”.

Rutte: „Ajutorul oferit Ucrainei dă rezultate vizibile”

Secretarul general a lăudat rezistența armatei ucrainene și a subliniat că sprijinul militar occidental „produce efecte tangibile” pe front.

„Sute de mii de ruși mor în urma agresiunii declanșate de Putin. Ucraina luptă cu curaj, iar sprijinul nostru dă roade. Așa cum a spus foarte clar președintele Trump, ei trebuie să se oprească acolo unde sunt acum”, a adăugat Rutte, referindu-se la poziția exprimată recent de liderul de la Washington.

El a salutat, de asemenea, inițiativa Europei și a Canadei de a oferi asistență militară suplimentară Kievului și a remarcat că al XIX-lea pachet de sancțiuni adoptat de Uniunea Europeană „reprezintă un pas solid înainte, de ambele părți ale Atlanticului”.

Spre un „acord just și durabil”

Mark Rutte a subliniat că recentele consultări de la Washington, Consiliul European și Londra arată o tot mai bună coordonare între aliați și un obiectiv comun: conturarea unui „acord just și durabil pentru Ucraina”.

„Ceea ce vedem astăzi pe câmpul de luptă demonstrează că sprijinul nostru contează. Trebuie să continuăm combinația dintre ajutor militar, sancțiuni și presiune economică pentru a forța Rusia să recunoască realitatea”, a spus secretarul general al NATO.

Presiune asupra Romei

Potrivit publicației italiene La Stampa, Rutte și președintele american Donald Trump ar fi exercitat presiuni asupra premierului Italiei, Giorgia Meloni, pentru ca Roma să se alăture programului comun de achiziție de arme destinate Ucrainei.

Diplomații occidentali consideră că implicarea Italiei ar putea consolida lanțul logistic al furnizorilor europeni și ar accelera livrările de muniție către Kiev.

