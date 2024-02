Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a demis joi seară, 8 februarie, pe șeful militar al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi.

”L-am numit pe generalul colonel Sîrski în funcţia de comandant-şef al Forţelor Armate ale Ucrainei”, a anunţat Zelenski, potrivit pravda.com

Generalul Oleksandr Sîrski este comandantul forţelor terestre din armata ucraineană şi a jucat, la rândul său, un rol important pe front, fiind direct implicat în luptele din sudul şi estul ţării.

”Începând de astăzi, o nouă echipă preia conducerea Forţelor Armate ale Ucrainei. Vreau ca soldaţii noştri din Robotîne sau Avdiivka, Statul Major şi Statul Major General să aibă aceeaşi viziune asupra războiului. Am avut zeci de discuţii cu comandanţi de diferite niveluri. În special, astăzi am vorbit cu generalii de brigadă Andrii Hnatov, Mikhailo Drapatî, Ihor Skîbiuk şi cu coloneii Pavlo Palisa şi Vadim Suharevski. Toţi aceştia sunt luaţi în considerare pentru funcţii de conducere în armată şi vor servi sub conducerea celui mai experimentat comandant ucrainean. Acesta are un palmares de succes în domeniul apărării, după ce a condus operaţiunea de apărare a Kievului. De asemenea, are o experienţă de succes în ofensivă - operaţiunea de eliberare a Harkovului”, a declarat Zelenski.

‼️ Volodymyr Zelenskyy officially announced that he appointed Oleksandr Syrskyi as the new commander-in-chief of the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/zNidGclLiD

Anunțul lui Zelenski vine după mai multe zile de speculaţii că preşedintele se pregăteşte să îl demită pe popularul comandant-şef al armatei, considerat de mulţi ucraineni un erou naţional pentru că a gestionat efortul de război începând din februarie 2022.

”Am discutat despre ce reînnoiri au nevoie Forţele Armate ale Ucrainei. Am discutat, de asemenea, cine ar putea face parte din conducerea reînnoită a Forţelor Armate ale Ucrainei. Timpul pentru această reînnoire este acum”, a mai transmis Zelenski într-o postare pe Telegram.

Volodymyr Zelenskyy has confirmed that he met with the AFU commander-in-chief to "discuss reshuffles" in the leadership of the Ukrainian army

The Ukrainian president wrote about this in his Telegram channel. Zelenskyy thanked Zaluzhnyi for "two years of defense of Ukraine". At… pic.twitter.com/XfS1eNHsBe