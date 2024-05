Dacă Putin e lăsat să cucerească Ucraina, ”vom vedea din ce în ce mai mulți Putini în lume”, crede istoricul Yuval Noah Harari

Istoricul Yuval Noah Harari, celebrul autor al volumului „Sapiens”, despre istoria omenirii, a declarat într-o discuție cu analistul politic american Ian Bremmer ce ar însemna o eventuală victorie a lui președintelui rus Vladimir Putin în Ucraina.

Istoricul evreu consideră că ”dacă Rusia este lăsată să câștige (războiul în Ucraina - n.r.), asta înseamnă sfârșitul ordinii mondiale, așa cum o știm de decenii”, arată digi24.

”Regula fundamentală este că nu poți să invadezi, să cucerești și să anexezi o altă țară, un vecin, doar pentru că ești mai puternic. Acest lucru a fost valabil timp de secole, timp de milenii”, adaugă istoricul.

”Oamenii tot vorbesc despre imperialism, imperialism. Ei uită ce înseamnă imperialismul. La origini, imperialismul, în sens roman, în sens otoman, în sens mongol, înseamnă asta: invadezi o țară vecină, o cucerești și o anexezi. Nu este imperialism cultural. Acesta este imperialismul. Oamenii uită pentru că nu s-a mai întâmplat de mult asta. Și exact asta e ceea ce încearcă Putin să facă. Dacă este lăsat, vom vedea din ce în ce mai mulți Putini în lume”, a explicat Yuval Noah Harari.

