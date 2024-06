Noi acorduri de securitate pentru Ucraina. Anunțul lui Zelenski VIDEO

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, a anunțat duminică, 9 iunie, că Kievul lucrează la un alt acord cu Germania care prevede să ofere sprijin ţării sale ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina în urmă cu peste doi ani, relatează dpa.

Președintele ucrainean a mai spus că Ucraina pregăteşte, de asemenea, cu meticulozitate un acord bilateral de securitate cu SUA.

„Pregătim noi acorduri pentru Ucraina cu partenerii europeni, mai ales cu Germania, cu privire la măsuri suplimentare de ajutor”, a declarat Zelenski duminică seara, în discursul său zilnic adresat naţiunii.

El nu a oferit detalii cu privire la natura unui posibil acord.

Zelenski anunţase deja la sfârşitul lunii aprilie că Kievul şi Washingtonul lucrează la un acord bilateral de securitate, ca parte a eforturilor sale continue de a se asigura că ţara afectată de război primeşte sprijin pe termen îndelungat.

Statele Unite au fost cel mai important aliat al Ucrainei care se confruntă cu avansul forţelor ruse în sudul şi estul ţării, precum şi cu bombardamentele care au loc aproape în fiecare noapte.

Ucraina a încheiat, de asemenea, pacte bilaterale de securitate cu Marea Britanie, Germania şi Franţa.

Acordurile au în vedere perspectiva unui ajutor financiar şi militar pentru următorii ani.

One of our primary goals right now is to increase support for Ukraine in order to strengthen our society's resilience in terms of energy, recovery after strikes, and all of the other foundations of normal life.

