Zelenski denunță un dublu atac rus ”demn de dispreţ”, la Harkov. Printre victime se află mai mulți salvatori FOTO/VIDEO

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, a denunțat un atac rus „demn de dispreţ şi cinic” în al doilea cel mai important oraş ucrainean, Harkov, în care patru persoane - inclusiv trei salvatori - au fost ucise în noaptea de miercuri spre joi, relatează AFP.

O civilă și trei salvatori care tocmai sosiseră la faţa locului unui prim atac au fost omorâți.

„Un atac demn de dispreţ şi cinic” a ucis un civil şi trei salvatori care tocmai sosiseră la faţa locului unui prim atac, denunţă pe Telegram Volodimir Zelenski.

A strike on Kharkiv, just an ordinary apartment building. With three Shaheds. A despicable and cynical attack, when the rescuers arrived at the scene of the strike, the terrorists attacked again.

As a result of the attack, 4 people were killed. Among them were our rescuers:… pic.twitter.com/SgIKCdxG0U