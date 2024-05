Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a anunțat, joi, 23 mai, un dublu atac rusesc cu 15 rachete asupra localităţii Liubotin şi a oraşului Harkov, în urma căruia au murit cel puțin șase persoane, transmite EFE.

Liderul ucrainean spune că rușii au profitat de faptul că Ucraina nu dispune încă de o apărare antiaeriană suficientă și le-a reproşat partenerilor săi că nu reuşesc să trimită în continuare numărul de sisteme de apărare antiaeriană.

We cannot stop this terror without Patriots and permission to hit targets in russia with American weapons. pic.twitter.com/7tKD9IzxCk

Kharkiv today. Russians destroyed the bookstore and killed at least 7 people.

„Teroriştii ruşi au profitat de faptul că Ucraina nu dispune încă de o apărare antiaeriană suficientă şi nu are o capacitate solidă de a distruge lansatoarele teroriştilor chiar acolo unde se află acestea: lângă graniţele noastre”, a scris Zelenski pe Telegram, calificând atacul drept „extrem de brutal”.

An extremely brutal Russian attack on Kharkiv and Lyubotyn. According to preliminary data, Russia launched 15 missiles at once. Unfortunately, there are casualties. Emergency services have already arrived at the scene of the attacks, and all those injured will receive the… pic.twitter.com/ZFUJLIonpI

Preşedintele ucrainean le-a reproşat partenerilor săi internaţionali că nu reuşesc să trimită în continuare numărul de sisteme de apărare antiaeriană pe care Ucraina îl solicită şi că aceştia - cu unele excepţii - nu permit Kievului să folosească armamentul occidental pentru a lovi obiective militare ruseşti pe teritoriul Federaţiei Ruse.

„Această slăbiciune nu este slăbiciunea noastră, ci a lumii, care în al treilea an (de război) nu îndrăzneşte să îi trateze pe terorişti exact aşa cum merită”, a declarat şeful statului ucrainean, care a cerut din nou „mai multă hotărâre” din partea „liderilor lumii” pentru a proteja Ucraina de „teroarea” rusă.

On décompte désormais 6 morts et non plus 4 et 11 blessés.

În ultimele zile, Ucraina şi-a intensificat apelurile pentru a i se permite să lovească teritoriul inamic cu armele aliaţilor săi, după ce Rusia a deschis un nou front printr-o ofensivă la 13 mai în regiunea Harkov, pe care o atacă zilnic dinspre partea sa de frontieră.

Oraşul Harkov este capitala regiunii cu acelaşi nume în nord-estul Ucrainei şi cel mai mare oraş din ţară după Kiev. Liubotin, situat în aceeaşi regiune, avea o populaţie de 20.000 de locuitori înainte de război şi se află la aproximativ 20 de kilometri vest de Harkov. Ambele se află la câţiva kilometri de graniţa cu Rusia.

This is what it looks like when a heavy aviation bomb strikes in the middle of a big city. Not a single military object around - and yet, russians would once again babble about “a surgical strike”. #StandWithUkraine #Kharkiv pic.twitter.com/t9tEjy7tcZ

Potrivit şefului administraţiei militare regionale din Harkov, Oleg Siniegubov, şase persoane au fost ucise şi alte 16 rănite în oraşul Harkov în urma atacului.

Rusia, a adăugat oficialul ucrainean, a utilizat rachete S-300 pentru a ataca oraşul, intens bombardat de forţele ruse de la sfârşitul anului 2023.

„Rachetele au lovit incinta unei tipografii” în cartierul Osnovianski, în sudul oraşului, a precizat parchetul ucrainean, citat de AFP.

La Liubotin, şase persoane au fost rănite în atacul cu rachete care a lovit centrul oraşului, avariind magazine, autoturisme şi provocând prejudicii unui parc, potrivit procuraturii regionale.

De la începutul acestui nou asalt, aproape 11.000 de civili au fost nevoiţi să îşi părăsească locuinţele în regiunea Harkov, a declarat joi, 23 mai, guvernatorul Oleg Siniegubov.

La sud, în regiunea Zaporojie, un bărbat de 74 de ani a fost ucis de o lovitură de artilerie în timp ce lucra în curtea casei sale din satul Mala Tokmacika, potrivit guvernatorului acestui teritoriu, Ivan Fedorov.

While politicians are busy debating whether or not to help Ukraine, today russia attacked Kharkiv.

Again.

Five people were killed (3 women, 2 men) and 11 were injured when the printing house that served one of the largest publishers in Ukraine was destroyed.

It’s no irony… pic.twitter.com/dn2roWVSyT