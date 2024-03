Zelenski: Fără ajutorul imediat al SUA, Putin va împinge războiul pe teritoriul NATO. "Chiar şi mâine, rachetele pot zbura spre orice stat" FOTO/VIDEO

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei spune că armata ucraineană a reuşit să ţină piept ofensivei ruse din lunile de iarnă, dar avertizează că fără un ajutor urgent în armament din partea Statelor Unite, Ucraina riscă să nu mai poate face faţă, iar Vladimir Putin nu se va opri aici, ci va viza, spune el, Kazahstanul, apoi statele baltice, Polonia şi cel puţin jumătate de Germania, iar implicarea SUA în război va fi inevitabilă.

Președintele ucrainean avertizează că și mâine, rachetele rusești pot zbura spre orice stat.

Zelenski a declarat că Putin este hotărât să readucă fosta Uniune Sovietică la gloria sa imperială şi la graniţele sale geografice.

„Chiar şi mâine, rachetele pot zbura spre orice stat”, a declarat miercuri, 27 martie, liderul ucrainean în interviul realizat de jurnaliştii de la CBS News. „Această agresiune - şi armata lui Putin - poate ajunge în Europa, iar atunci cetăţenii Statelor Unite, soldaţii Statelor Unite, vor trebui să protejeze Europa, pentru că ei sunt membri NATO”, a arătat Zelenski.

Întrebat dacă războiul ar putea fi câştigat cu Putin încă la putere, liderul ucrainean recunoaşte că ar fi o provocare uriaşă pentru Kiev, dar a spus că, sat cu sat, câştigarea războiului l-ar slăbi pe Putin acasă şi a avertizat că, dacă Ucraina pierde, Putin nu se va opri aici.

„Pentru el, noi suntem un satelit al Federaţiei Ruse. În acest moment, suntem noi, apoi Kazahstan, apoi statele baltice, apoi Polonia, apoi Germania. Cel puţin jumătate din Germania”, a spus el, reiterând un avertisment cu privire la intenţiile lui Putin, pe care l-a lansat pentru prima dată tot la CBS News în urmă cu mai mulţi ani, chiar înainte de începerea invaziei la scară largă a Rusiei. În acea etapă, Ucraina se lupta deja de ani de zile cu forţele ruseşti şi cu cele susţinute de Rusia, după ce acestea au pătruns în estul ţării şi au anexat unilateral Peninsula Crimeea.

Preşedintele Ucrainei s-a întâlnit miercuri cu echipa de la CBS News într-o clădire bombardată din estul îndepărtat al ţării sale, precizează postul american de televiziune adăugând că locaţia exactă, aflată la circa 24 de km de graniţa cu Rusia, nu poate fi dezvăluită, dar „clădirile bombardate nu sunt greu de găsit aici”.

EXCLUSIVE: Close to the Russian border, President Zelenskyy told @charliecbs that Ukraine has “almost no artillery remaining,” and stressed that his troops cannot hold the frontline much longer without military aid from the U.S. and other countries. pic.twitter.com/onveuIi6ow

Jurnalistul CBS Charlie D'Agata, care a realizat interviul, a povestit că l-a însoţit pe Zelenski, cu soldaţi puternic înarmaţi care vegheau la orizont, în timp ce acesta a inspectat tranşeele subterane proaspăt săpate în nord-estul Ucrainei, la periferia oraşului Sumî. Întreaga zonă este pe picior de război ca răspuns la o consolidare semnificativă a trupelor ruseşti chiar peste graniţă şi la atacurile asupra satelor din apropiere, a explicat Zelenski.

În apropierea primăverii, Zelenski spune că forţele ucrainene au reuşit să ţină piept ofensivei ruseşti în cele mai grele luni de iarnă. „Am stabilizat situaţia. Este mai bine decât era în urmă cu două sau trei luni, când aveam un mare deficit de muniţie de artilerie şi de diferite tipuri de arme”, a spus el. „Nu am văzut deloc contraofensiva aceea amplă, uriaşă, din partea Rusiei. Nu au avut succes”, a punctat Zelenski.

760 days of Russia’s full-scale war against Ukraine. More than two years of clear evidence of what Putin's system is bringing to the world. Ruins instead of cities and villages. Death and pain, not life. Terror instead of international law.

Liderul de la Kiev a recunoscut însă că trupele ruseşti invadatoare şi aprovizionarea lor aparent nesfârşită cu rachete şi obuze au distrus „câteva sate” ucrainene.

Pe de altă parte, el spune că este nevoie acum, urgent, de ajutor, pentru că se apropie o nouă ofensivă rusă.„Nu am avut gloanţe, rachete de artilerie, o mulţime de lucruri diferite”, a spus el, subliniind că, deşi trupele sale au reuşit să îi ţină pe ruşi, în mare parte, la distanţă până acum, nu sunt pregătite să se apere împotriva unei alte ofensive ruseşti majore, aşteptate în următoarele luni.

Această ofensivă, a precizat el, este aşteptată în jurul sfârşitului lunii mai sau în iunie.

„Şi înainte de asta, nu numai că trebuie să ne pregătim, nu numai că trebuie să stabilizăm situaţia - pentru că partenerii sunt uneori foarte fericiţi că am stabilizat situaţia. Nu, eu spun că avem nevoie de ajutor acum”, a insistat Zelenski.

În ceea ce a devenit un război de uzură al artileriei, Rusia nu numai că are avantajul unei puteri de foc mai mari, dar are şi o putere de foc cu o rază de acţiune mai mare. „În Bahmut şi Avdiivka şi Lîsîceansk şi Soledar şi aşa mai departe, a fost foarte greu să ne luptăm cu adversarul, al cărui obuz de artilerie poate trage la 20 şi de kilometri, iar raza obuzului nostru de artilerie este de 20-minus”, a spus el.

Ukraine's National Guard was established ten years ago. And each of these years has been a time of unwavering courage for Ukraine, unwavering strength for the results it requires, and unwavering commitment to Ukraine.

We are proud of every unit in Ukraine's National Guard. I am… pic.twitter.com/ddg47FjN90