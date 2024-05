Zelenski l-a destituit pe șeful propriei securități, după tentativa eşuată de asasinare

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski l-a demis din funcţie pe şeful Administraţiei Securităţii de Stat (UDO) Serghii Rud, grup considerat responsabil de o tentativă de asasinat eşuată care l-a vizat pe şeful statului săptâmâna aceasta, relatează AFP.

Ucraina a anunţat că deja a arestat doi bărbaţi - colonei din serviciul gărzii de stat -, pe care i-a acuzat de pregătirea asasinatului lui Volodimir Zekenski şi altor funcționari de rang înalt.

Decretul destituirii a fost publicat joi, 9 mai, potrivit Kyiv Independent.

