Întâlnire de gradul zero. Zelenski, față în față cu șeful Pentagonului, la cel mai mare forum de securitate din Asia FOTO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns sâmbătă, 1 iunie, la Singapore, pentru a participa la Dialogul Shangri-La, cel mai mare forum de securitate anual din Asia, unde printre altele intenţionează să discute cu secretarul apărării american Lloyd Austin despre sprijinul militar pentru Ucraina, ţară invadată de doi ani de Rusia, transmite Reuters.

După sosirea la conferinţa de securitate, şeful statului ucrainean a menţionat într-o declaraţie postată de platforma X că a venit în Singapore pentru a obţine sprijin din regiunea Asia-Pacific pentru summitul de pace ce va avea loc în 15-16 iunie, în Elveţia.

”Securitatea globală este imposibilă atunci când cea mai întinsă ţară din lume desconsideră frontiere recunoscute, dreptul internaţional şi Carta Naţiunilor Unite şi recurge la foamete, întuneric şi şantaj nuclear”, arată declaraţia citată, cu referire la Rusia.

I arrived in Singapore to attend the Shangri-La Dialogue, Asia's premier defense summit.

Global security is impossible when the world's largest country disregards recognized borders, international law, and the UN Charter, resorts to hunger, darkness, and nuclear blackmail.… pic.twitter.com/7SPi4Rk6BN