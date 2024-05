Zelenski, pus pe lista persoanelor căutate de Rusia. Anunțul sec al Ministerului de Interne, în plin război FOTO

Rusia a deschis o acţiune penală împotriva preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi l-a trecut pe lista persoanelor căutate, a relatat sâmbătă, 4 mai, agenţia de presă rusă TASS, citând Ministerul rus de Interne, transmite Reuters.

Informaţia apare fără alte detalii în baza de date a MAI rus.

😅The Russian Interior Ministry has put on the wanted persons list Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. pic.twitter.com/vYy3l5ZoIQ