NATO trebuie să demonstreze Ucrainei că este aliatul ei, afirmă Zelenski. „Putin trebuie readus pe pământ” VIDEO

NATO trebuie să demonstreze Ucrainei că este „aliatul” ei în războiul împotriva Rusiei, accelerând cât mai rapid posibil livrările sale de arme şi muniţii, a îndemnat vineri, 19 aprilie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski membrii Alianţei, informează AFP.

Discursul său prin videoconferinţă în faţa NATO a avut loc cu o zi înainte de un vot-cheie al Congresului american asupra unei anvelope de ajutor de 61 de miliarde de dolari, aşteptat de Kiev de luni de zile.

Preşedintele rus Vladimir „Putin trebuie readus pe pământ şi cerul nostru trebuie să redevină sigur”, a declarat şeful statului ucrainean, ale cărui declaraţii au fost raportate de biroul său de presă.

„Iar aceasta depinde pe deplin de alegerea voastră. Alegerea de a determina dacă suntem cu adevărat aliaţi”, a spus Zelenski.

Pe teren, Ucraina se confruntă cu penurii de muniţii şi dificultăţi în a-şi apăra toate oraşele şi infrastructurile energetice, vizate în mod regulat de armata rusă de mai multe săptămâni.

Kievul le cere fără încetare partenerilor săi mai multe muniţii şi sisteme de apărare antiaeriană pentru a contracara aceste atacuri ruse, în timp ce divizările din Europa şi mai ales la Washington au încetinit livrările în domeniul militar.

„Anul acesta, nu mai putem aştepta să fie luate decizii. Vă cer să luaţi în considerare cererile noastre cât mai curând posibil”, a declarat Zelenski pe un ton presant.

Votul din Congresul american prevăzut să aibă loc sâmbătă este „de o importanţă vitală” pentru Ucraina, a subliniat Zelenski.

Preşedintele ucrainean a cerut, între altele, şapte sisteme antiaeriene moderne Patriot suplimentare, „o cifră minimă”, potrivit lui, şi a criticat lentoarea livrărilor de obuze. „Ele trebuie în sfârşit să ajungă pe front”, a spus el.

Vineri, Volodimir Zelenski a recunoscut de asemenea „limitele” armatei sale, care luptă „cu mare curaj” în faţa trupelor ruse, mai numeroase.

„Este evident că acum, atât timp cât Rusia are avantajul în aer şi se poate sprijini pe teroarea cauzată de drone şi rachete, capacităţile noastre la sol sunt din nefericire limitate”, a admis Zelenski, după eşuarea contraofensivei Kievului din vara lui 2023.

Today, I addressed the Ukraine-NATO Council, stressing that human life must be equally valued and protected against terror in the Middle East, in Europe, and elsewhere.

Allies have the necessary tools. Unfounded fears must be abandoned and action needs to be taken.

A thread🧵 pic.twitter.com/iwWV4PvLXS