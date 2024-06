Zelenski i-a mulțumit președintelui filipinez pentru participarea ţării sale la summitul pentru pace din Elveţia. „Semnal foarte puternic” FOTO

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei a ținut să-i mulțumească luni, 3 iunie, președintelui filipinez pentru participarea Manilei la summitul de pace din Elveţia, care are loc luna aceasta, spunând că este un „semnal foarte puternic” în vederea realizării păcii în ţara sa, relatează Reuters.

Cu ocazia primei lor întâlniri personale, care a avut loc la Manila, Zelenski i-a mulţumit, de asemenea, preşedintelui Ferdinand Marcos Jr. pentru poziţia clară a ţării sale cu privire la ocuparea teritoriilor ucrainene de către Rusia, în timp ce liderul filipinez l-a asigurat de sprijinul său continuu.

„Sunt fericit să aud astăzi de la dumneavoastră că participaţi la paşii noştri de bază pentru pace”, i-a spus Zelenski lui Marcos în timpul întâlnirii lor bilaterale, vorbind în limba engleză. El i-a mulţumit lui Marcos pentru participarea Manilei la summitul pentru pace, spunând că „este un semnal foarte puternic”. Nu a fost imediat clar dacă Marcos va participa la summit personal sau dacă va trimite un emisar, menţionează Reuters.

„Vă mulţumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră importante şi pentru poziţia clară cu privire la această ocupaţie rusă a teritoriilor noastre”, a spus el, adăugând că Ucraina va deschide o ambasadă la Manila în acest an.

Purtând un tricou negru şi obişnuiţii pantaloni sport kaki, Zelenski a sosit luni la palatul prezidenţial de la Manila, după o apariţie surpriză la cea mai mare conferinţă de securitate din Asia, desfăşurată în weekend la Singapore, pentru a obţine sprijin pentru summitul de pace de două zile din Elveţia.

I arrived in the Philippines and met with President @BongBongMarcos for the first time in the history of our bilateral relations.

I am grateful to the Philippines for supporting Ukraine's sovereignty and territorial integrity, for its clear position on Russia's aggression… pic.twitter.com/1MRxTYYfWi