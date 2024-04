Zelenski după atacul rusesc de la Cernihiv unde au murit cel puţin 11 morţi: ”Nu s-ar fi întâmplat dacă Ucraina ar fi primit suficiente echipamente de apărare”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă miercuri că armata ucraineană nu a putut să împiedice un triplu atac rusesc în oraşul Cernihiv, din cauza lipsei mijloacelor de apărare aeriană, în urma epuizării ajutorului militar din Occident, relatează AFP.

”Acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă Ucraina ar fi primit suficiente echipamente de apărare aeriană şi dacă hotărârea lumii de a se opune terorii ruse ar fi fost suficientă”, deplânge pe reţele de socializare Volodimir Zelenski.

Un triplu atac rusesc un rachetă s-a soldat cu ”morţi şi numeroşi răniţi” miercuri dimineaţa la Cenihiv, în nordul Ucrainei, au anunţat autorităţile locale.

”Inamicul a comis un atac cu trei rachete aproape în centrul oraşului. Există morţi şi mulţi răniţi”, a anunţat guvernatorul regiunii Cernihiv pe Telegram, Viaceslav Ceauş.

❗️There are already 61 injured and 13 killed as a result of the attack in #Chernihiv, reported by the State Emergency Service (SES).

Among the 61 injured are 2 children. Three people were rescued from under the rubble.

Search and rescue operation continues.

📹: SES pic.twitter.com/4Mg8xrb3YJ