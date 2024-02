Zelenski susține că Ucraina nu mai are timp de pierdut în fața ofensivei ruse. ”Ne confruntăm cu un asasin. Cu un Hitler 2” FOTO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut miercuri, 28 februarie, aliaţilor săi decizii care să grăbească furnizarea de arme şi muniţii, insistând că nu mai este timp de pierdut în faţa armatei preşedintelui rus Vladimir Putin.

"Trebuie să supravieţuim. Pentru aceasta avem nevoie de decizii concrete, decizii despre arme. Şi ca aceste arme să sosească la timp", a subliniat Zelenski la o conferinţă de presă în capitala albaneză Tirana, unde a participat la un summit Ucraina-Balcani.

"Dacă cineva a decis să trimită arme, atunci trebuie să o facă la timp", a indicat preşedintele ucrainean. "Avem probleme cu aprovizionarea cu muniţii, ceea ce afectează situaţia pe câmpul de luptă", a atras atenţia Zelenski.

Ukraine appreciates every kind of assistance we have received in this terrible time of full-scale war.

I am grateful to Albania for signing the Treaty on Friendship and Cooperation and thank all the leaders for agreeing to participate in the Global Peace Summit.

