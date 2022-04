Razboi în Ucraina, ziua 47. O explozie puternică a zguduit Nikolaev / Zelenski: Suntem pregătiţi”

Este a 47-a zi a războiului din Ucraina. Tensiunile continuă să escaladeze, forțele ruse pregătindu-se pentru un nou asalt în zona de est. Deja de duminică noapte a fost semnalată o explozie fără precedent în zona orașului port Nikolaev. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le cere ucrainenilor să se pregătească pentru atacuri și mai puternice ale rușilor.

Într-un clip video postat pe canalul Nexta, Ramzan Kadîrov, liderul cecenilor, spune că a primit un ordin de la Vladimir Putin să cucerească în primul rând regiunile Donețk și Lugansk și după aceea Kievul și toate celelalte orașe.

