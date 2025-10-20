Rușii extind zona gri din nordul Donbasului: presiunea asupra Lîmanului crește. Situație fragilă și la Pokrovsk

Pe frontul de est, în nordul regiunii Donețk, forțele ruse continuă să preseze asupra pozițiilor ucrainene, în special în direcția Lîman și în apropiere de localitatea Zarične. Potrivit proiectului ucrainean de cartografiere DeepState, zona gri – acel spațiu incert, necontrolat clar de nicio parte – se extinde treptat, în contextul intensificării operațiunilor ofensive ale Federației Ruse.

Informațiile arată că grupuri rusești de asalt au pătruns în ultimele zile în mai multe puncte din pădurile care formează această zonă tampon. În anumite momente, acestea au reușit să ajungă până în apropierea Lîmanului – localitate strategică pentru controlul nordului Donețkului, relatează zn.ua.

Tactica rămâne cunoscută: infiltrări pe timp de noapte, desfășurate de grupuri mici de infanterie, care încearcă să pătrundă adânc pe teritoriul controlat de Ucraina, să se camufleze și să aștepte întăriri. Penetrarea are loc adesea prin segmente slăbite ale liniei de apărare, acolo unde resursele ucrainene sunt deja întinse la limită.

Cu toate acestea, avansul este îngreunat de acțiunile continue de supraveghere și reacție rapidă ale operatorilor de drone și ale grupurilor mobile de intervenție, care au ca scop identificarea și neutralizarea acestor infiltrări înainte ca ele să se transforme în puncte de sprijin pentru forțele ruse.

DeepState notează că, spre deosebire de alte zone, aici nu se observă o tentativă clară de fixare a pozițiilor de către trupele ruse. Obiectivul pare a fi, mai degrabă, pătrunderea cât mai adâncă și crearea de capete de pod în zonele de contact – o strategie testată anterior în sectorul Serebrîanka-Dronivka. Rezultatul, pe hartă, este o nouă zonă gri extinsă, cu statut militar incert.

Pokrovsk: linia de apărare a fost străpunsă, lupta se dă acum în cartierele vestice

Situația este cu atât mai tensionată în orașul Pokrovsk, unde, potrivit relatărilor din teren ale unui militar ucrainean cu indicativul „Mucinoi”, forțele ruse au pătruns deja în zona centrală și au depășit axa feroviară care străbate orașul.

„Au existat infiltrații ale grupurilor de recunoaștere-infiltrare (DRG), iar în unele sectoare, apărarea a pierdut coeziunea”, relatează militarul pe canalul său Telegram. Pe o hartă publicată de acesta, se observă poziții rusești în apropierea căii ferate din vest și la doar câteva străzi de centrul orașului.

Conform sursei, cartierul estic „Sobačiovka”, format din locuințe individuale, a fost parțial izolat de restul orașului după ce rușii au reușit să pătrundă între liniile defensive.

Bătăliile continuă pe o fâșie îngustă de teren, unde ucrainenii rezistă, dar forțele ruse își consolidează prezența în adăposturi subterane. În vest, trupele ucrainene sunt supuse unei presiuni în creștere, iar libertatea de manevră scade, potrivir focus.ua.

În centru, confruntările sunt intense – „sectorul arde, liniile sunt împinse”, notează „Mucinoi”, semnalând dificultăți în menținerea rutelor de retragere și aprovizionare pentru unitățile ucrainene. În consecință, se ia în calcul o posibilă „rotație tactică” sau chiar o „evacuare parțială”.

În est, întâlnirile directe cu grupuri DRG ruse s-au intensificat, iar riscul unei încercuiri locale este considerat ridicat. Militarul avertizează că, în lipsa unor decizii prompte, unele unități ucrainene ar putea fi prinse într-un „pseudocazan”, fără ieșiri operaționale și cu pierderi semnificative.

Până în prezent, Statul Major General al Ucrainei nu a emis o actualizare detaliată privind situația operativă din Pokrovsk. În raportul publicat în dimineața zilei de 20 octombrie se menționează că forțele ruse au desfășurat 58 de atacuri în direcția Pokrovska, vizând 17 localități de pe axa ofensivă.

Pe hărțile DeepState, situația descrisă de militarul „Mucinoi” nu este reflectată integral. Platforma indică o zonă gri extinsă spre sudul orașului, dar fără a confirma pătrunderea până în inima urbană.

Totuși, realitatea din teren rămâne fluidă. Loviturile aeriene cu bombe cu planare (FAB/KAB), lipsa de resurse pentru regenerarea forțelor și presiunea constantă a trupelor ruse pun în pericol menținerea controlului deplin asupra orașului. „Orașul nu e pierdut, dar controlul e fragil”, concluzionează „Mucinoi”.

Publicația britanică The Economist a semnalat într-un articol recent că linia frontului dintre Pokrovsk, Dobropillia, Kostiantînivka și Drujkivka a fost una dintre cele mai afectate în ultimele luni. Deși Rusia nu a obținut succese strategice în ofensiva de vară, forțele sale au reușit unele pătrunderi tactice, cu pierderi umane estimate la până la 10.000 de soldați.

Pe fondul acestor mișcări, peisajul militar din Donbas rămâne instabil. Extinderea zonelor gri, pătrunderile punctuale ale forțelor ruse și fragilizarea unor segmente de apărare ucraineană conturează o imagine a unui front tensionat, în care fiecare kilometru câștigat sau pierdut poate avea consecințe majore, subliniază publicația ucraineană.

