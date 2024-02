Rusia a atacat marţi, 13 februarie, cu rachete şi drone oraşul Dnipro din centrul Ucrainei. O centrală electrică a fost avariată, forţând autorităţile să închidă şcolile şi să evacueze un spital, au declarat oficiali ucraineni şi presa locală.

Oraşul cu puţin sub un milion de locuitori a fost atacat cu o rachetă şi de patru grupuri de drone care se apropiau dinspre sud, est şi nord, au declarat Forţele Aeriene ucrainene, care au raportat doborârea a 16 din cele 23 de drone.

At night, there was an attack by 23 kamikaze drones on Kharkiv, Dnipro and Zaporizhzhia regions. A series of explosions occurred in the city of Dnipro, causing damage to a thermal power plant and a power outage in a part of the city of over 1 million people.

