Șeful spionilor ruși: Orice militar francez trimis în Ucraina va deveni o ”țintă prioritară”

Şeful Serviciului rus de Informaţii Externe (SVR), Serghei Narîşkin, a declarat marţi că orice militar francez care ar fi trimis în Ucraina pentru a ajuta această ţară în războiul cu Rusia va deveni o "ţintă prioritară" pentru trupele ruse, declaraţie catalogată de un oficial militar francez drept o "provocare iresponsabilă", transmite Reuters.

Referindu-se la ideea avansată recent de preşedintele Macron asupra unei posibile trimiteri de trupe străine în Ucraina, şeful spionajului rus a spus că orice astfel de contingent francez "va deveni o ţintă legitimă şi prioritară pentru trupele ruse". "Aceasta este soarta care i-a aşteptat pe toţi francezii veniţi vreodată cu o sabie pe teritoriul lumii ruse", a indicat Serghei Narîşkin.

"Considerăm iresponsabile acest tip de provocări", a reacţionat un oficial din armata franceză, citat de Reuters şi neprecizat, care a adăugat că declaraţia şefului spionajului rus este un nou exemplu de "dezinformare" rusească.

După o conferinţă internaţională de susţinere a Ucrainei pe care a găzduit-o pe 26 februarie, preşedintele francez Emmanuel Macron nu a exclus posibilitatea ca unele state aliate ale Kievului să trimită trupe în Ucraina, întrucât, a motivat el, "trebuie făcut tot posibilul pentru ca Rusia să nu câştige acest război".

⚡️ Naryshkin said that France is preparing 2,000 troops to be sent to Ukraine

