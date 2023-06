Războiul din Ucraina se încheie! Ce se întâmplă cu "Armata Wagner"?

După aproape 500 de zile de la declanșarea războiului în Ucraina, preocuparea pentru controlul resurselor și pentru preluarea piețelor de desfacere a produselor petroliere deschide ușa negocierilor!

Fără să îmi doresc să indemn la atitudini neconforme cu respectul față de lege și față de adevăr, multitudinea "bâlbelor politice" obligă la reflecții! Cum se poate explica nevoia de pace? Cine finanțează "Armata Wagner"?

Cum poate fi interpretat faptul că de la începutul războiului și până în prezent, potrivit "Open Sources", 2,8 milioane de ucrainieni au ales să se refugieze în Rusia, din cei 8 milioane ucrainieni plecați din țară?

"Pactizare în masă" cu dușmanul sau "trădare națională"?

Ce se poate spune despre Armata Wagner care și-a întors armele împotrivă lui Vladimir Putin? Trădare sau sacrificiu pentru pace?

În urma dezbaterilor purtate, BD, colonel și distins confrate, specialist în spațiul intelligence, dar și un foarte bun cunoscător al tehnicilor de "Exploatare în orb", a deschis o temă pentru acasă: câți dintre agenții GRU, Serviciul rus de spionaj extern, au fost legendați drept "refugiați" și trimiși cu misiuni operative în întreaga Europă, inclusiv în România?

Deși provocările nu lipsesc, războiul din Ucraina fiind prin excelența un "război mediatic", cine crede că Rusia doarme? Rusia numără circa 140 milioane de locuitori și este o putere militară, deținând 7000 de focoase nucleare!

Echilibrul trebuie să însoțească orice atitudine! Se vorbește despre un posibil atac NATO asupra Moscovei! Cine dorește al Treilea Război Mondial?

Cât poate fi de plauzibilă informația că în curând Rusia va avea un alt președinte?

Cât de probabil este faptul că "forțe conjugate" cooperează pentru eliminarea președintelui rus de la putere și deschiderea porților Kremlinului pentru interesele transatlantice și occidentale?

Cine gândește că Vladimir Puțin trebuie să aibă destinul președintelui irakian Saddam Hussein sau al fostului lider libian colonel Moammer Gaddafi?

Pe cine supără pacea?

Potrivit surselor deschise, în Turcia au avut loc negocieri pentru pace între Rusia și Ucraina! Proiectul Tratatului a fost asumat prin semnătură de seful delegației ucrainiene de la Kiev! De ce Mass-media nu semnalează existența documentului numit "Tratatul de neutralitate și de garantare a securității Ucrainei"?

În cele 18 articole supuse dezbaterilor, se acordă o atenție specială condițiilor de garantate a securității ucrainiene și a personalului forțelor armate, dar și retragerii armatei ruse de lângă Kiev!

De ce după parafarea Tratatului amintit, conducătorii ucrainieni au ales să continue războiul?

Așa cum am mai precizat, din perspectiva dinamicii, dar și a strategiei, războiul din Ucraina este un război atipic, cu exporturi derulate de Ucraina în întreagă lume, cu un președinte mesager, cu deplasări în diferite țări occidentale, în timp ce țara se află în război!

Prezența oficialilor europeni, de cel mai înalt rang, primiți la Kiev în plin război, aliații nevăzuți din spatele frontului, dar și acțiunile diversioniste obligă să luam aminte la nevoia de adevăr!

Să fie războiul din Ucraina un pretext pentru supremația mondială? Cine are interesul să destabilizeze Rusia?

Să fie o întâmplare că Evgheni Prigojin, șeful armatei private Wagner, unul din cei mai apropiați oameni de Vladimir Putin, a declarat război președintelui rus?

Vladimir Putin s-a adresat națiunii și a cerut "trădătorilor să se predea, altfel vor plăti scump pentru această revoltă".

După discursul lui Vladimir Putin, Wagner a comunicat: "Putin a făcut o alegere greșită. Asta e mai rău pentru el. În curând vom avea un nou președinte!"

Cine se gândește la pace?

Interesele pentru putere sunt evidente!

Cât costă "mentenanța" unui război cu o miză greu de măsurat? Cum poate fi explicat faptul că Uniunea Europeană intenționează să sprijine Ucraina cu 50 miliarde de euro?

În condițiile în care pacea devine tot mai necesară, cine are interesul să nu oprească războiul?

Germania anunță un nou pachet de ajutor militar de 2,7 miliarde de euro acordat Ucrainei, inclusiv 30 de tancuri Leopard! Să fie întâmplător că SUA a acordat recent Ucrainei un ajutor militar de 2,6 miliarde de dolari pentru sistemul de apărare aeriană Patriot, dar și muniție generală și rachete antitanc?

Cât costă pacea?

Cât de importante sunt interesele economice pentru marile puteri?

Pierderea de vieți omenești obligă la masuri comune pentru pace! Ce câștigă însă Ucraina în afara tehnicii militare primite drept sprijin pentru război și a promisiunilor unor fonduri nelimitate pentru reconstrucție?

Să fie parte din înțelegerea cu decidenții Uniunii Europene și construirea canalului Bîstroe cu efecte dezastruoase pentru Delta Dunării, dar cu importanță strategică pentru Alianța NATO și pentru vasele comerciale care și-au făcut propriul drum spre comerțul nestingherit prin Marea Neagra?

Deși "România și-a manifestat îngrijorarea că lucrările de dragare a Canalului Bîstroe pot amenința fauna Deltei Dunării, zonă inclusă în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, şi că aceste lucrări încalcă tratatele internaționale privind protecția mediului", lucrările de dragare a canalului au continuat fără nicio sancțiune!

Cât costă "Comisia Europeană pentru a favoriza Ucraina, sub oblăduirea SUA care investește 48 milioane dolari pentru dezvoltarea celor două porturi de pe partea ucraineană a brațului Chilia"?

Cât pierde România prin ruta alternativă oferită pentru ucrainieni de canalul Bîstroe, știut fiind faptul că "portul românesc Sulina asigură exportul a peste 22 de milioane de tone de cereale ucrainene"? Potrivit protv.ro "ambarcațiunile Ucrainei, cu pescaj mare, înainte să fie dragat canalul Bîstroe, urmau o rută prin canalul Sulina ca să intre pe Dunăre și plăteau o taxă de pilotaj de 400 de dolari pe navă și un tarif de tranzit de 1,59 de dolari pentru fiecare tonă de marfă transportă. Banii intrau în conturile României. După dragarea canalului Bîstroe, navele intră direct pe acolo, iar taxele merg la autoritățile din Ucraina!"

Interese economice sau eforturi pentru pace?!

Ce câștigă Uniunea Europeană și Alianța NATO prin scoaterea Rusiei ca furnizor principal de gaz de pe piața europeană și încredințarea contractelor unor mari puteri dornice să preia controlul prin "livrări de subzistență", dar la "prețuri dublate de război"?

Ce pierde Rusia prin atitudinea aparent pasivă în relația cu Uniunea Europeană, în condițiile în care este știut faptul că petrolul și gazul rusesc este importat și vândut tot în Europa, cu "adaos comercial", de China și India?

România sprijină pacea, dar primește într-un mod nemeritat, umilințe după umilințe, dragarea canalului Bîstroe de către ucrainieni, respingerea aderării țării noastre la Spațiul Schengen fiind un motiv de rușine pentru români și de demisie pentru toți decidenții politici implicați!

Ce primește România de la masa celor puternici, pentru îngenuncherea în fața intereselor străine și prin susținerea unui război care nu îi aparține?

Războiul Ucrainei este războiul nostru?

Să nu uităm că minoritatea românească de pretutindeni este tot mai des uitată, steagul românesc fiind coborât de pe turla bisericii de autoritățile maghiare, iar limba română fiind interzisă prin lege, încă din 2017, de ucraineni!

Despre românii încolonați și urcați în avioane în plină pandemie pentru "salvarea" culturilor de sparanghel nemțesc își mai aduce cineva aminte?

Războiul din Ucraina se încheie! Dar când și cu ce costuri?

În acest context, trebuie reiterată poziția președintelui statului Guineea-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, care prezidă şi Comunitatea Economică a Statelor din Vestul Africii (Cedeao) "pentru comunitatea internațională, singurul lucru pe agendă este conflictul dintre Rusia şi Ucraina", deși există numeroase războaie şi pe continentul African; eu am impresia că dacă ar exista un dialog serios, acest război s-ar putea încheia foarte rapid.

Dar cine dorește o Ucraina fără război? Indiferent de interese, trebuie să nu uitam că pacea nu se lipește cu sânge!

În timp ce este evident că Noua Ordine Mondială construiește strategii pe termen mediu și lung, ce ne mai așteaptă în anii următori?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

