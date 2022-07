.com

În urma cu mai bine de patru luni de zile, lumea așa cum o știam noi avea să fie zdruncinată o dată cu izbucnirea conflictului armat din Ucraina. Un război, pe care, într-o măsură mai mare sau mică, îl ducem toți pentru copiii noștri, cum povesteam și într-un material în luna martie, care poate fi citit aici.

Timpul a mai trecut de atunci, mulți dintre noi poate ne-am întors la grijile și preocupările noastre zilnice, însă conflictul continuă. Și știrile s-au mai ponderat, valul de refugiați nu mai este atât de mare, iar cei care au rămas la noi în țară nu mai constituie o știre. Dar nevoia rămâne aceeași – o dată necesitatea de răspuns imediat care persistă, chiar dacă nu la același nivel ca la începuturi și acum pare-se a fi organizată la modul coordonat și urmată de identificarea de soluții de integrare pe termen mediu și lung a refugiaților ucrainieni într-un context și o comunitate mai amplă de integrare.

Însă vreau să punctez o altfel de intervenție.

La sfârșitul lunii februarie, Luca, un băiețel de 10 ani din Sud-Vestul Angliei (Dorset) s-a întors de la școală trist, în urma informării referitoare la izbucnirea războiului între Ucraina și Rusia. În loc să își facă tema, Luca a ales să se imagineze în papucii unui copil ucrainean, în dimineața primelor bombardamente.

Ads

- Mami, trebuie să facem ceva să îi ajutăm pe acești copii, îi spunea el mamei sale în timp ce îi înmâna șervețelul.

Probabil că acea frază va rămâne cu Grace, mama lui Luca, pentru totdeauna. Impresionată de nivelul de empatie al băiețelului său, și-a canalizat toată atenția în a-i oferi un răspuns copilului.

Grace, pentru următoarele șapte săptămâni, a adunat în jurul său oameni pentru a susține inițiativa care astăzi se numește Packed with Hope.

Pe 18 Aprilie 2022, Grace și o mica parte a celor ce au sprijinit-o în această călătorie au aterizat pe aeroportul din Suceava, pentru o săptămână, pentru a primi și coordona transportul a 10,000 de rucsacuri echipate cu lucruri esențiale pentru copiii ucrainieni care aveau să ajungă pe teritoriul României.

Cele 10,000 de rucsacuri au ajuns la organizația noastră și conțineau de la elemente esențiale de igienă până la cărți educaționale și chiar o carte dedicată despre război, pe înțelesul copiilor, tradusă în ucraineană. Rucsacurile au fost împărțite pe grupe de vârstă (0-4, 4- 8, 8 – 12, 12-16 ani) iar conținutul lor a fost oferit de un număr mare de companii internaționale, inclusiv Hewlett Packard.

Ads

Însă, mai presus de orice, fiecare rucsac conținea speranță și o mica bucățică din sufletul lui Luca. Acesta a inspirat 10,000 de copii britanici să trimită un gând bun și o felicitare în conținutul rucsacului.

Fundația Te Aud România, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, s-au ocupat ca fiecare copil care a trecut prin vama Siret sau fiecare copil ajuns în atenția noastră, ca să poată primi rucsacul speranței.

Packed with Hope este proiectul mamei Grace care încearcă să atingă inimile și gândurile a alte 10,000 de mame. Rucsacul speranței este despre cooperare și noi prietenii, despre cum putem toți împreună să facem lumea asta un loc mai bun. Iar noi suntem aici să ajutăm ca tranziția lor să fie mai ușoară, în condițiile date. Și mai mult decât atât, dăm mai departe din gândurile și inițiativa lui Luca: rucsacurile n-au ajuns doar în vama Siret, ci și la alte organizații suport care se ocupă de copiii ucrainieni, dar și peste graniță, în Ucraina, unde copiii și familiile lor și-au găsit un nou acasă în locuri cât de cât sigure.

Gabriela Popescu este Fondator "Te Aud Romania".

Dupa o perioada in lumea financiar-bancara a Londrei, Gabriela a decis sa se intoarca in tara, la Gura Humorului, unde a fondat fundatia Te Aud Romania in 2014. Scopul fundatiei este de a oferi educatie alternativa copiilor din mediile dezavantajate prin proiecte educative si implicare prin sport. Totodata, Gabriela a revitalizat si echipa locala de rugby, Rugby Club Gura Humorului, unde a reusit sa implice atat comunitatea humoreana, cat si parteneri nationali si internationali.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads