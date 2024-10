În regiunea Kursk, parașutiștii ucraineni au distrus un grup de asalt al unei brigăzi ruse implicate în execuțiile prizonierilor ucraineni. Acest lucru a fost raportat de forțele de asalt aerian ale forțelor armate ale Ucrainei, pe 13 octombrie.

Se remarcă faptul că atacul rusesc a fost respins de soldații brigăzii de asalt aeropurtate 95.

„După ce au întâlnit parașutiști ucraineni în luptă, toți au fost uciși. Aceeași soartă îi așteaptă și pe alți soldați din această brigadă”, se arată în declarație.

Forțele de asalt aerian ucrainene au publicat, de asemenea, un videoclip care arată grupul de asalt rus al Brigăzii 155 de marină a Flotei Pacificului, distrus. Potrivit militarilor, acestei brigăzi îi place să se laude cu abuzurile și execuțiile prizonierilor ucraineni.

DeepState: Russian terrorists shot dead 9 defenseless Ukrainian soldiers in Kursk region.

Another violation of all the customs and rules of war. pic.twitter.com/Nuxl7giImA