Răzbunarea Rusiei. Cum a motivat Moscova atacul masiv împotriva sistemului energetic ucrainean VIDEO

Atacul masiv al Rusiei împotriva sistemului energetic ucrainean este un răspuns la lansarea de către inamic, în această săptămână, a rachetelor americane ATACMS cu rază lungă de acţiune împotriva unui aerodrom din sudul Rusiei, a transmis vineri, 13 decembrie, ministerul rus al apărării, informează EFE.

"Ca răspuns la utilizarea rachetelor americane cu rază lungă de acţiune, forţele armate ruse au lansat un atac masiv cu arme cu rază lungă de acţiune, de înaltă precizie, din locuri maritime şi terestre", se spune într-un comunicat publicat de ministerul rus al apărării pe Telegram.

Comunicatul mai informează că în atac s-au folosit şi drone de asalt pentru a lovi "instalaţii vitale" ale reţelei energetice ce alimentează industria militară inamică.

"Obiectivele atacului au fost atinse. Toate facilităţile au fost lovite", conform sursei citate.

