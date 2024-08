Kievul se așteaptă la un atac masiv rusesc, inclusiv asupra Parlamentului și a altor clădiri guvernamentale

Un oficial ucrainean din sectorul apărării a declarat, sub protecția anonimatului, publicației britanice The Times, că autoritățile se pregătesc acum pentru un răspuns agresiv din partea Rusiei, sub formă de lovituri masive asupra Kievului, inclusiv asupra parlamentului și a altor clădiri guvernamentale, din cauza evenimentelor din regiunea rusă Kursk.

„Rusia va simți nevoia să dea un răspuns foarte dur, ceva grandios, pentru a arăta lumii că este atotputernică și că ceva ca incursiunea din Kursk nu va rămâne nepedepsit”, a spus sursa.

Interlocutorul a remarcat că nu vor fi câteva rachete, ci mult mai multe.

„Acestea pot fi sute de ținte care folosesc arme complexe - rachete de croazieră, rachete balistice și drone Shahed. Și aceasta poate fi o mare problemă pentru apărarea noastră antiaeriană. Dar cred că îi vom putea opri”, a mai spus interlocutorul.

Rusia a ameninţat cu represalii după recentele lovituri ucrainene, în special un atac în noaptea de sâmbătă spre duminică, soldat cu 13 răniţi în oraşul rusesc Kursk, centrul administrativ al regiunii ruse cu acelaşi nume, relatează France Presse.

"Comandanții şi autorii acestor crime, inclusiv supervizorii lor din străinătate, vor trebui să dea socoteală. Un răspuns sever din partea forţelor armate ruse nu se va lăsa aşteptat", a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, pe Telegram.

Autorităţile ruse au recunoscut duminică o scurtă incursiune ucraineană în districtul Belovski din regiunea Kursk, la graniţa cu Suja vecină, pe unde trupele ucrainene au intrat marţi în Rusia, fără a fi respinse până acum.

Ads

"Ieri (sâmbătă) a fost înregistrată intrarea unui grup subversiv ucrainean pe teritoriul raionului Belovski, dar apărătorii noştri au reuşit să stabilizeze situaţia", a scris guvernatorul interimar al Kurskului, Alexei Smirnov, pe contul său de Telegram.

El a asigurat că în prezent "nu există lupte" în zonă şi că trupele ruse fac "tot ce este necesar pentru a proteja populaţia civilă".

"Este important să nu vă panicaţi. Cei care doresc să părăsească districtul în mod voluntar, o pot face", a transmis Smirnov, care a făcut apel la localnici să contacteze autorităţile locale sau să apeleze o linie telefonică specială pentru a afla despre posibilităţile de evacuare.

Noaptea trecută, mai mulţi bloggeri militari ruşi au relatat despre intrarea trupelor regulate ucrainene în districtul Belovski cu arme grele, informaţie care a fost ulterior retractată chiar de ei înşişi.

Potrivit datelor oficiale, cel puţin 76. 000 de persoane au părăsit satele din apropierea frontierei ucrainene din regiunea Kursk începând de marţi, dar media independentă rusă The Insider susţine că această cifră nu corespunde realităţii, argumentând că este mult mai mare decât întreaga populaţie a zonelor în care au loc luptele şi reprezentând mai mult de jumătate din populaţia tuturor zonelor de graniţă.

Ads

În acelaşi timp, autorităţile dintr-o altă regiune de frontieră, Belgorod, au raportat de asemenea duminică că populaţia unor sate de la graniţa cu Kursk a fugit de teama intensificării atacurilor ucrainene.

Ucraina, la rândul ei, a cerut evacuarea a cel puţin 20.000 de civili din regiunea ucraineană Sumî, situată la frontiera cu regiunea rusă Kursk.

Duminică dimineaţă, Ministerul rus al Apărării a publicat noi imagini care ar arăta o lovitură asupra unei coloane de vehicule blindate ucrainene în regiunea Kursk, precum şi distrugerea unui tanc, potrivit AFP, care scrie că luptele continuă şi duminică în această regiune rusă.

După mai multe zile de tăcere cu privire la incursiune, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut-o pentru prima dată în discursul său zilnic de sâmbătă seara, afirmând că Kievul încearcă să "mute războiul pe teritoriul agresorului".

Ca răspuns la acest atac, Rusia a trimis întăriri în zonă şi a instituit regim "antiterorist" în trei regiuni de la frontiera cu Ucraina, inclusiv în Kursk, iar de regulă de astfel de operaţiuni se ocupă Serviciul Federal de Securitate (FSB) şi nu armata.

Ads