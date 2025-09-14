Reacția Bulgariei după ce o dronă rusească a intrat în România: „Am luat toate măsurile necesare pentru protejarea spațiului aerian”

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 16:49
401 citiri
Reacția Bulgariei după ce o dronă rusească a intrat în România: „Am luat toate măsurile necesare pentru protejarea spațiului aerian”
FOTO / politiadefrontiera.ro

Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, a declarat că armata bulgară a întreprins toate măsurile necesare după incidentul de sâmbătă seara, când o dronă a pătruns în spațiul aerian al României în timpul unui atac rus asupra infrastructurii ucrainene. Declarația a fost citată de site-ul postului public de radio bulgar.

„Au fost luate măsuri pentru protejarea spațiului nostru aerian, în special în partea de nord-est a țării, ca parte a consolidării flancului sud-estic al NATO. Monitorizăm situația foarte atent, deoarece trebuie să garantăm siguranța aviației civile”, a subliniat Jeliazkov. Premierul a adăugat că speră ca și Federația Rusă să fie atentă și să evite incidente în Marea Neagră, zonă cu trafic aerian intens.

Ministerul Apărării din România a confirmat că două avioane F-16 au fost ridicate de la sol după ce drona a intrat în spațiul aerian românesc. Potrivit ministrului apărării, Ionuț Moșteanu, piloții erau pe punctul de a doborî drona, care zbura la joasă altitudine, înainte ca aceasta să iasă din România și să se întoarcă spre Ucraina.

Incidentul a avut loc pe fondul atacurilor repetate ale Rusiei asupra regiunii ucrainene Odesa. Drona Geran implicată în incident a survolat timp de aproximativ 50 de minute zona dintre Chilia Veche și Izmail, părăsind spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, aflate în județul Tulcea. Populația din zonă a fost avertizată prin sistemul Ro-Alert.

În același context, guvernul bulgar a condamnat recent încălcarea spațiului aerian al Poloniei, calificând-o drept un act „neprovocat”. Jeliazkov a numit aceste incidente „provocări inutile”, care tensionează relațiile dintre Rusia, Uniunea Europeană și NATO. „Din ce în ce mai multe argumente sunt aduse în favoarea a ceea ce ne unește în Coaliția de Voință – că avem nevoie de garanții serioase de securitate pentru Europa”, a spus premierul, subliniind necesitatea întăririi capacităților de apărare comune.

Reacția ministrului Apărării după ce o dronă rusească a fost interceptată în România: „Misiunea este în desfășurare”
Reacția ministrului Apărării după ce o dronă rusească a fost interceptată în România: „Misiunea este în desfășurare”
Forțele Aeriene Române au interceptat, sâmbătă, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spațiul aerian național, a anunțat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Două aeronave...
De la „pacificator” la observator pasiv. Cum alege Donald Trump să privească de pe margine jocul global al războaielor
De la „pacificator” la observator pasiv. Cum alege Donald Trump să privească de pe margine jocul global al războaielor
Donald Trump a clădit în jurul propriei imagini ideea că doar el ar fi capabil să aducă pacea în conflictele lumii – din Ucraina până în Orientul Mijlociu. Dar, atunci când aliați și...
#razboi Ucraina, #Bulgaria, #drone rusesti, #masuri , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A primit o lovitura de proportii, dupa ce a spus ca nu le lasa celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 Euro
ObservatorNews.ro
Insula secreta unde localnicii nu platesc chirie, dar respecta reguli stricte: fara masini, fara electricitate
DigiSport.ro
I-au gasit inlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi dupa infrangerea cu Juventus

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce nu a fost doborâtă drona rusească: explicațiile ministrului Apărării. Date din raportul misiunii
  2. Reacția Bulgariei după ce o dronă rusească a intrat în România: „Am luat toate măsurile necesare pentru protejarea spațiului aerian”
  3. „Tot ce câștigă ucigând cheltuiesc pe prostituate”. Soldații lui Putin care se întorc din Ucraina remodelează comerțul sexual din Rusia
  4. O nouă alertă de vreme severă imediată. Localitățile în care se strică brusc vremea în orele următoare UPDATE
  5. De ce unele state NATO nu vor să renunțe la petrolul rusesc
  6. Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor rusești. Care este motivul
  7. Noi informații despre drona rusească interceptată în spațiul aerian al României: ”Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta”
  8. "Rusia continuă să provoace. Aseară, a fost România". Ministrul ceh de Externe a comentat incidentul cu drona rusească din spațiul nostru aerian
  9. Tesla renunță la cea mai accesibilă versiune a modelului Cybertruck, din cauza cererii scăzute
  10. România, cel mai recent stat membru NATO care a raportat o violare a spațiului său aerian de către drone rusești, scrie The Guardian