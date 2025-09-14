Reacția Bulgariei după ce o dronă rusească a intrat în România: „Am luat toate măsurile necesare pentru protejarea spațiului aerian”

Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, a declarat că armata bulgară a întreprins toate măsurile necesare după incidentul de sâmbătă seara, când o dronă a pătruns în spațiul aerian al României în timpul unui atac rus asupra infrastructurii ucrainene. Declarația a fost citată de site-ul postului public de radio bulgar.

„Au fost luate măsuri pentru protejarea spațiului nostru aerian, în special în partea de nord-est a țării, ca parte a consolidării flancului sud-estic al NATO. Monitorizăm situația foarte atent, deoarece trebuie să garantăm siguranța aviației civile”, a subliniat Jeliazkov. Premierul a adăugat că speră ca și Federația Rusă să fie atentă și să evite incidente în Marea Neagră, zonă cu trafic aerian intens.

Ministerul Apărării din România a confirmat că două avioane F-16 au fost ridicate de la sol după ce drona a intrat în spațiul aerian românesc. Potrivit ministrului apărării, Ionuț Moșteanu, piloții erau pe punctul de a doborî drona, care zbura la joasă altitudine, înainte ca aceasta să iasă din România și să se întoarcă spre Ucraina.

Incidentul a avut loc pe fondul atacurilor repetate ale Rusiei asupra regiunii ucrainene Odesa. Drona Geran implicată în incident a survolat timp de aproximativ 50 de minute zona dintre Chilia Veche și Izmail, părăsind spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, aflate în județul Tulcea. Populația din zonă a fost avertizată prin sistemul Ro-Alert.

În același context, guvernul bulgar a condamnat recent încălcarea spațiului aerian al Poloniei, calificând-o drept un act „neprovocat”. Jeliazkov a numit aceste incidente „provocări inutile”, care tensionează relațiile dintre Rusia, Uniunea Europeană și NATO. „Din ce în ce mai multe argumente sunt aduse în favoarea a ceea ce ne unește în Coaliția de Voință – că avem nevoie de garanții serioase de securitate pentru Europa”, a spus premierul, subliniind necesitatea întăririi capacităților de apărare comune.

