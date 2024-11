Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a publicat joi, 21 noiembrie, un mesaj extrem de ironic pe rețeaua socială X, după atacul cu racheta Oreșnik efectuat de Rusia asupra orașului ucrainean Dnipro.

"Așadar, asta v-ați dorit? Ei bine, ați obținut din plin!

Un atac cu rachete balistice hipersonice", a scris Medvedev în mesajul care însoțește clipul video cu bombardamentul.

