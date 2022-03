Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avut o reacție rapidă miercuri seară, 16 martie, după ce liderul SUA, Joe Biden, l-a numit criminal de război pe omologul rus, Vladimir Putin.

Oficialul rus a declarat pentru agenția de stat TASS că afirmația liderului american este ”inacceptabilă și de neiertat”.

”Considerăm inacceptabilă și de neiertat o astfel de retorică din partea șefului statului ale cărui bombe au ucis sute de mii de oameni din întreaga lume”, a susținut purtătorul de cuvânt.

Este pentru prima dată când liderul american a folosit acest termen după invazia Rusiei în Ucraina.

”Este un criminal de război”, le-a declarat Biden reporterilor, în timpul unui eveniment la Casa Albă.

President Biden: "I think he is a war criminal." pic.twitter.com/R5547PUXKr

Ulterior, secretarul de presă Jen Psaki a declarat că ”remarcile președintelui vorbesc de la sine”. Aceasta a adăugat că Biden ”a vorbit din inimă, având în vedere ceea ce am văzut la televizor – acțiunile barbare ale unui dictator brutal, prin invazia sa a unei țări străine”, potrivit BiziDay.

Tot miercuri, liderul SUA a anunțat alocarea a 800 de milioane de dolari pentru dotarea armatei ucrainene cu sisteme de apărare anti-aeriene și anti-tanc.

Într-o postare pe Twitter, Biden a criticat dezastrul produs de Rusia în Ucraina.

Putin is inflicting appalling devastation and horror on Ukraine — bombing apartment buildings and maternity wards.

Yesterday, we saw reports that Russian forces were holding hundreds of doctors and patients hostage.

These are atrocities. It is an outrage to the world.