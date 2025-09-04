Reacția lui Zelenski după ce Putin l-a invitat la Moscova să negocieze pacea în Ucraina. "Este un prim pas"

Autor: Adrian Zia
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 18:49
295 citiri
Reacția lui Zelenski după ce Putin l-a invitat la Moscova să negocieze pacea în Ucraina. "Este un prim pas"
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei FOTO X/@le_Parisien

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, 4 septembrie, la Paris, după discuțiile cu liderii din Coaliția de Voință și cu președintele Donald Trump, că o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin este necesară pentru încheierea războiului, dar nu este de acord ca aceasta să aibă loc la Moscova, așa cum a propus, miercuri, șeful Kremlinului.

„O întâlnire cu Putin este necesară. Am susținut propunerile în toate sensurile. Dar consider că, dacă se dorește eșuarea unei întâlniri, mi s-ar propune să merg la Moscova”, a spus Zelenski într-o conferință de presă, potrivit Le Figaro.

„Dar dacă Rusia vorbește despre o întâlnire, acesta este un prim pas”, a adăugat el.

„Întâlnirile dintre liderii maturi trebuie să aibă deja în vedere rezultatele, iar acesta este sfârșitul războiului”, a explicat Volodimir Zelenski, lăsând să se înțeleagă că nu are încredere în seriozitatea lui Vladimir Putin.

„Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova”, a declarat sfidător Vladimir Putin, miercuri, la Beijing, după ce îi contestase legitimitatea de președinte a liderului de la Kiev. În aceeași declarație, el avertizase însă că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina pe cale militară, dacă negocierile cu Kievul eșuează, asigurând că trupele sale rămân „în ofensivă” pe întreg frontul ucrainean.

Volodimir Zelenski a sosit miercuri seara la Paris, unde a pus la punct împreună cu gazda sa, președintele Emmanuel Macron, detaliile garanțiilor de securitate pentru Ucraina, în cazul unui acord de pace cu Rusia. Acestea, precum și continuarea ajutorului pentru Ucraina au fost discutate joi cu cei aproape 30 de lideri din Coaliția de Voință, ulterior având loc și o convorbire la telefon cu președintele Donald Trump.

Reacția Kievului după ce Putin l-a chemat pe Zelenski la Moscova pentru a negocia pacea
Reacția Kievului după ce Putin l-a chemat pe Zelenski la Moscova pentru a negocia pacea
Andrii Sibiga, ministrul ucrainean de externe, a descris miercuri, 3 septembrie, drept "inacceptabilă" propunerea președintelui rus Vladimir Putin ca o întâlnire cu președintele ucrainean...
Zelenski zboară iar la Paris. Întâlnire de forță a liderului ucrainean cu liderii din "coaliția de voință". Subiectele de pe agendă
Zelenski zboară iar la Paris. Întâlnire de forță a liderului ucrainean cu liderii din "coaliția de voință". Subiectele de pe agendă
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski discută joi, 4 septembrie, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu șeful NATO, Mark Rutte, precum și cu liderii german, francez și...
#razboi Ucraina, #Zelenski presedinte Ucraina, #intalnire Zelenski Putin, #Moscova , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
De nicaieri: a aflat ca mosteneste aproape un miliard de euro, de la un barbat pe care nu l-a vazut niciodata!
Digi24.ro
VIDEO Fata de 15 ani din Elvetia, agresata sexual in Gara de Nord din Bucuresti. Individul a fost retinut de politisti
Adevarul.ro
Spitalele franceze, in alerta. Marturia unui medic roman despre pregatirile pentru un eventual conflict in Ucraina

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce recurg forțele ucrainene la trotinete electrice pentru misiuni de luptă
  2. Tânăr de 18 ani din Dâmbovița prins sub un mal de pământ. Medicii luptă cu disperare pentru viața lui
  3. ”Soldații de fier” ai ucrainenilor. Kievul are o întreagă unitate dedicată luptei împotriva Rusiei cu roboți de asalt terestru
  4. Ministrul de Finanțe este acuzat că deține o firmă cu datorii de aproape 2 milioane de lei. "Am moștenit practic prin succesiune", răspunde Alexandru Nazare
  5. Reacția lui Zelenski după ce Putin l-a invitat la Moscova să negocieze pacea în Ucraina. "Este un prim pas"
  6. Iranul și-a mărit semnificativ stocul de uraniu îmbogățit până aproape de nivelul fabricării armelor nucleare, avertizează AIEA
  7. Principala concluzie a reuniunii de la Paris: „Principala garanție este o armată ucraineană puternică”. SUA, încă indecise
  8. Accidente șocante cu trotinete electrice. În România nu există siguranță rutieră, avem foarte mult sânge pe șosele, fenomenul e scăpat de sub control, avertizează Titi Aur
  9. Doctoriță "șpăgară", care într-un singur an a jecmănit 32 de pacienți, arestată la domiciliu. Judecătorii au respins arestarea preventivă cerută de procurori
  10. Trucul din CV care crește șansele de interviu cu 115%. Pașii pe care trebuie să-i urmezi