Reacția lui Zelenski după ce Putin l-a invitat la Moscova să negocieze pacea în Ucraina. "Este un prim pas"

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, 4 septembrie, la Paris, după discuțiile cu liderii din Coaliția de Voință și cu președintele Donald Trump, că o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin este necesară pentru încheierea războiului, dar nu este de acord ca aceasta să aibă loc la Moscova, așa cum a propus, miercuri, șeful Kremlinului.

„O întâlnire cu Putin este necesară. Am susținut propunerile în toate sensurile. Dar consider că, dacă se dorește eșuarea unei întâlniri, mi s-ar propune să merg la Moscova”, a spus Zelenski într-o conferință de presă, potrivit Le Figaro.

„Dar dacă Rusia vorbește despre o întâlnire, acesta este un prim pas”, a adăugat el.

„Întâlnirile dintre liderii maturi trebuie să aibă deja în vedere rezultatele, iar acesta este sfârșitul războiului”, a explicat Volodimir Zelenski, lăsând să se înțeleagă că nu are încredere în seriozitatea lui Vladimir Putin.

„Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova”, a declarat sfidător Vladimir Putin, miercuri, la Beijing, după ce îi contestase legitimitatea de președinte a liderului de la Kiev. În aceeași declarație, el avertizase însă că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina pe cale militară, dacă negocierile cu Kievul eșuează, asigurând că trupele sale rămân „în ofensivă” pe întreg frontul ucrainean.

Volodimir Zelenski a sosit miercuri seara la Paris, unde a pus la punct împreună cu gazda sa, președintele Emmanuel Macron, detaliile garanțiilor de securitate pentru Ucraina, în cazul unui acord de pace cu Rusia. Acestea, precum și continuarea ajutorului pentru Ucraina au fost discutate joi cu cei aproape 30 de lideri din Coaliția de Voință, ulterior având loc și o convorbire la telefon cu președintele Donald Trump.

