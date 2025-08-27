Reacție dură de la Kiev după ce Rusia a anunțat că se retrage din tratatul european împotriva torturii. "Recunoaștere a vinovăției"

Decizia Federației Ruse de a se retrage din Convenția europeană pentru prevenirea torturii este „o continuare a multor crime rusești” și demonstrează că Federația Rusă este un „teritoriu fără lege”, a declarat ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha, scrie censor.net.

„Decizia guvernului rus de a iniția denunțarea Convenției europene pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante demonstrează încă o dată că Rusia este un teritoriu fără lege, unde viața și demnitatea umană sunt lipsite de valoare”, se arată în declarație.

Sybiha subliniază că această măsură este o continuare a multor crime rusești, inclusiv tortura pe scară largă, execuțiile și tratamentul inuman aplicat prizonierilor de război ucraineni.

„Aceasta face parte din politica sistematică de tortură a regimului rus, care este adânc înrădăcinată în istoria Rusiei și se bazează pe crimele Gulagului și pe teroarea stalinistă”, a adăugat ministrul de externe.

"Acest pas este, în esență, o recunoaștere a vinovăției, a torturii sistematice și o încercare de a se sustrage responsabilității pentru încălcări grave ale drepturilor omului", a transmis și Ministerul ucrainean de Externe, într-un comunicat.

Rusia intenționează să se retragă oficial din tratatul Consiliului Europei pentru prevenirea torturii, conform unui decret publicat luni, 25 august, a scris Politico.

Decretul, redactat de prim-ministrul rus Mihail Mișustin și datat 23 august, propune ca președintele Vladimir Putin să prezinte retragerea din convenție Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului rus. Nu a fost stabilită o dată oficială de ieșire.

Retragerea Rusiei este în mare măsură simbolică, având în vedere starea precară a drepturilor omului în această țară, care s-a agravat după invazia Moscovei în Ucraina în februarie 2022. Kremlinul a folosit tortura pentru a menține controlul și a înăbuși disidența pe plan intern.

Rusia a fost exclusă din Consiliul Europei, principalul organism pentru drepturile omului de pe continent, la o lună după ce a început agresiunea sa totală împotriva Ucrainei, în urmă cu peste trei ani.

