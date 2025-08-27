Reacție dură de la Kiev după ce Rusia a anunțat că se retrage din tratatul european împotriva torturii. "Recunoaștere a vinovăției"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 27 August 2025, ora 19:37
248 citiri
Reacție dură de la Kiev după ce Rusia a anunțat că se retrage din tratatul european împotriva torturii. "Recunoaștere a vinovăției"
Andrii Sybiha, ministrul ucrainean de externe FOTO X/@NAFOvoyager

Decizia Federației Ruse de a se retrage din Convenția europeană pentru prevenirea torturii este „o continuare a multor crime rusești” și demonstrează că Federația Rusă este un „teritoriu fără lege”, a declarat ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha, scrie censor.net.

„Decizia guvernului rus de a iniția denunțarea Convenției europene pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante demonstrează încă o dată că Rusia este un teritoriu fără lege, unde viața și demnitatea umană sunt lipsite de valoare”, se arată în declarație.

Sybiha subliniază că această măsură este o continuare a multor crime rusești, inclusiv tortura pe scară largă, execuțiile și tratamentul inuman aplicat prizonierilor de război ucraineni.

„Aceasta face parte din politica sistematică de tortură a regimului rus, care este adânc înrădăcinată în istoria Rusiei și se bazează pe crimele Gulagului și pe teroarea stalinistă”, a adăugat ministrul de externe.

"Acest pas este, în esență, o recunoaștere a vinovăției, a torturii sistematice și o încercare de a se sustrage responsabilității pentru încălcări grave ale drepturilor omului", a transmis și Ministerul ucrainean de Externe, într-un comunicat.

Rusia intenționează să se retragă oficial din tratatul Consiliului Europei pentru prevenirea torturii, conform unui decret publicat luni, 25 august, a scris Politico.

Decretul, redactat de prim-ministrul rus Mihail Mișustin și datat 23 august, propune ca președintele Vladimir Putin să prezinte retragerea din convenție Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului rus. Nu a fost stabilită o dată oficială de ieșire.

Retragerea Rusiei este în mare măsură simbolică, având în vedere starea precară a drepturilor omului în această țară, care s-a agravat după invazia Moscovei în Ucraina în februarie 2022. Kremlinul a folosit tortura pentru a menține controlul și a înăbuși disidența pe plan intern.

Rusia a fost exclusă din Consiliul Europei, principalul organism pentru drepturile omului de pe continent, la o lună după ce a început agresiunea sa totală împotriva Ucrainei, în urmă cu peste trei ani.

Rusia respinge garanțiile de securitate ale europenilor pentru Ucraina. O propunere ar reprezenta chiar ”una dintre cauzele principale ale conflictului”, susține Kremlinul
Rusia respinge garanțiile de securitate ale europenilor pentru Ucraina. O propunere ar reprezenta chiar ”una dintre cauzele principale ale conflictului”, susține Kremlinul
Rusia are o opinie negativă despre propunerile europene în legătură cu garanțiile de securitate pentru Ucraina și nu va accepta prezența trupelor NATO pe teritoriul vecinului său, a...
Analiză: De ce tace România? Și câți bani a dat Ucrainei?
Analiză: De ce tace România? Și câți bani a dat Ucrainei?
Ce înseamnă al 23-lea pachet de asistență militară pentru Ucraina? De ce amână Nicușor Dan să explice pe înțelesul tuturor că România are obligația morală să ajute țara vecină?...
#razboi Ucraina, #Rusia, #retragere, #conventie prevenire tortura, #Andrii Sybiha , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Lamine Yamal a confirmat relatia si i-a facut iubitei sale un cadou spectaculos, de cateva sute de mii de euro
Digi24.ro
VIDEO Sentinele CCTV. O drona ruseasca, de recunoastere, a aterizat in Ucraina, pentru reincarcare. "Este o schimbare a tacticii"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a hotarat: pune pe masa pentru Louis Munteanu o suma fara precedent in istoria SuperLigii

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trei tinere din București, agresate în tramvai de un individ violent. Bărbatul a fost imobilizat de jandarmi și predat polițiștilor
  2. Reacție dură de la Kiev după ce Rusia a anunțat că se retrage din tratatul european împotriva torturii. "Recunoaștere a vinovăției"
  3. Caramitru "traduce" incidentul cu livratorul nepalez: "Un analfabet fără loc de muncă - spălat pe creier de zuzuraniști - agresează un om care muncește din greu și cinstit"
  4. Atac armat la o școală catolică din SUA. Trei persoane au murit, inclusiv atacatorul, și alte 20 au fost rănite VIDEO FOTO
  5. Moldova, sprijin puternic pentru aderarea la UE de la Merz, Macron și Tusk. Cei trei lideri europeni au promis și solidaritate în fața Rusiei FOTO
  6. Trump vrea ca George Soros și fiul acestuia să fie dați în judecată. Acuzațiile pe care președintele SUA le aduce miliardarului controversat
  7. Primarul din Mangalia, încătușat de polițiști. El a fost arestat pentru 30 de zile. Acuzațiile care i se aduc
  8. Pensiile speciale ale magistraţilor ar putea fi scoase din Pachetul 2 de reforme. Motivul pentru care Guvernul Bolojan ar putea face acest lucru SURSE
  9. Cum poate fi „înarmată“ Ucraina pentru negocierile cu Putin. Analiză a Foreign Affairs
  10. Germania își consolidează apărarea: înființează un Consiliu permanent de securitate, aprobă serviciul militar voluntar și se pregătește să reintroducă armata obligatorie