Reacția Kievului după ce Putin l-a chemat pe Zelenski la Moscova pentru a negocia pacea

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 21:17
384 citiri
Putin și Zelenski FOTO X/@eksennhaber_

Andrii Sibiga, ministrul ucrainean de externe, a descris miercuri, 3 septembrie, drept "inacceptabilă" propunerea președintelui rus Vladimir Putin ca o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cerută de acesta din urmă, să se desfășoare la Moscova, relatează agențiile Reuters și EFE.

"În acest moment, cel puțin șapte țări sunt dispuse să fie gazda unei întâlniri între liderii Ucrainei și Rusiei pentru a pune capăt războiului", a scris ministrul ucrainean pe rețeaua socială X, menționând că Austria, Vaticanul, Elveția, Turcia și trei țări din Golf s-au oferit să găzduiască o astfel de întâlnire.

Sibiga a descris aceste opțiuni ca fiind "serioase" și a reafirmat disponibilitatea lui Zelenski să se întâlnească cu Putin oricând în oricare dintre aceste locații.

"Cu toate acestea, Putin continuă să-i încurce pe toți făcând propuneri despre care știe că sunt inacceptabile", a acuzat în continuare ministrul ucrainean, care a susținut că doar o presiune internațională sporită asupra Rusiei îl va face pe președintele rus "să ia în sfârșit în serios" procesul de pace pe care președintele american Donald Trump încearcă să îl impulsioneze.

La o conferință de presă la finalul vizitei sale în China, Putin a spus că a fost mereu deschis unei întâlniri cu Zelenski, confirmând că și Trump i-a solicitat-o, dar a repetat poziția Moscovei conform căreia o astfel de reuniune trebuie bine pregătită pentru a da rezultate. "Nu am exclus niciodată posibilitatea unei astfel de întâlniri. Dar are ea sens? Vom vedea!", a indicat liderul de la Kremlin. "Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova și această întâlnire va avea loc", a completat el.

Seria de întâlniri la nivel înalt impulsionată de Trump după summitul avut cu Putin în Alaska pe 15 august nu a condus la rezultate concrete pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul și aliații săi europeni sunt preocupați de garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Or, Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care, de partea sa, respinge orice desfășurare de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina, iar aliații europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul, în timp ce insistă în plus să desfășoare trupe de menținere a păcii în Ucraina, deși Rusia se opune.

Rusia l-a acuzat pe președintele ucrainean că a respins toate propunerile de compromis, prin urmare nu există deocamdată condiții pentru un summit între Putin și Zelenski, cerut de acesta din urmă, dar și de Trump și de susținătorii europeni ai Ucrainei.

