Reacția Ministerului Energiei după ce România a fost acuzată că finanțează războiul Rusiei: „Orice încălcare a legislației va fi sancționată”

România nu a mai importat țiței din Federația Rusă din 5 decembrie 2022 și produse petroliere din 5 februarie 2023, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după o analiză despre statele UE care „alimentează economia de război a Rusiei”.

„România respectă toate sancțiunile adoptate la nivelul Uniunii Europene. Orice încălcare a legislației în vigoare privind regimul sancțiunilor împotriva Federației Ruse va fi sancționată fără ezitare. România nu face niciun compromis când vine vorba de obligațiile sale ca stat membru al Uniunii Europene și de asigurarea securității sale energetice”, a precizat Bogdan Ivan într-un răspuns pentru Hotnews.

Ministrul admite însă că există posibilitatea importului indirect de țiței rusesc, din țări non-UE care amestecă produsele proprii cu cele provenite din Rusia, dar subliniază că România nu a avut niciodată un contract direct cu Gazprom și România nu va importa produse petroliere sau țiței din Federația Rusă.

Răspunsul vine după ce agenția Reuters a publicat o analiză care arată că mai multe ţări din UE înregistrează o creştere a importurilor energetice din Rusia în 2025, iar printre acestea se numără România.

Importul indirect

Ministerul Energiei explică însă că țări care nu sunt membre UE nu au nicio obligație să respecte prevederile cadrului sancționatoriu aplicat de Uniunea Europeană împotriva Federației Ruse.

Iar aceste țări ajung să amestece, la rafinare, țiței din mai multe surse, iar certificatul de origine rămâne al statelor respective.

„Importul de produse petroliere/motorină din aceste state este încă permis conform cadrului legal UE și al regimului de sancțiuni impus de Comisia Europeană”, arată Ministerul Energiei.

Ce spune Reuters

Mai multe ţări din UE înregistrează o creştere a importurilor de energie din Rusia în 2025, iar printre acestea se numără Franţa, Olanda, România şi Portugalia. În cazul României, este vorba de o creştere de 57%, scrie Reuters într-o analiză publicată vineri, 10 octombrie.

Astfel, Europa continuă să finanţeze ambele părţi implicate în război, spre furia preşedintelui Donald Trump. Ajutorul militar acordat Kievului este contrabalansat de plăţile pentru energia furnizată Moscovei, arată analiza Reuters.

Ţările europene, inclusiv Franţa, se numără printre cei mai fervenţi susţinători ai Ucrainei în lupta sa împotriva Rusiei. Dar mai multe dintre ele şi-au intensificat importurile de energie din Rusia, care aduc miliarde de euro economiei de război a Moscovei, scrie Reuters.

